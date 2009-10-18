جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد قاسمی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای رضوی افزود: برگزاری جشن بزرگ میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) ویژه دانشجویان دختر واهدای جوایز به قید قرعه به دانشجویانی که نام آن ها معصومه است، برگزاری جشن بزرگ میلاد امام رضا (ع) و برگزاری دعای کمیل در دانشگاه از برنامه های دانشگاه در ایام میلاد است.

وی از شرکت دانشجویان در مراسم پیش بینی شده از طرف ستاد دهه کرامت شهرستان خبر داد و تصریح کرد: برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید و برگزاری مراسم جشن دانشجویی، برگزاری مراسم جشن با حضور دانشجویان و تقدیر از دانشجویان برگزیده از نظر حجاب و دانشجویان ممتاز، برگزاری مسابقات، سروده، مولودی، تواشیح و تئاتر، برگزاری مسابقه به صورت پیامک بین دانشجویان و اساتید و پرسنل، برگزاری جشن ازدواج دانشجویی، برگزاری جشن فارغ التحصیلان نیز در ایام دهه کرامت در دانشگاه برگزار می شود.

قاسمی از برگزاری اردوی زیارتی به مقصد قم، جمکران، مرقد امام و جماران با حضور دانشجویان شرکت کننده در طرح هجرت3 خبر داد و خاطر نشان کرد: برگزاری شب شعر رضوی، برگزاری اردوی زیارتی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به حرم مطهر امام رضا (ع)، برگزاری نمایشگاه کتاب و CD عکس های قدیمی و یادگاری حرم مطهر امام رضا (ع)، برگزاری مسابقه ورزشی فوتسال خواهران، برگزاری مراسم جشن روز دختران ویژه خواهران در 28 مهر شرکت دانشجویان در مراسم عید رضوی نیز در این ایام صورت می گیرد.

وی افزود: معرفی دختران نمونه امدادگر در روز ولادت حضرت معصومه (س) توسط کانون دانشجویی هلال احمر، اعزام پسران نمونه امداد گر توسط کانون دانشجویی هلال احمر به حرم مطهرامام رضا (ع) جهت خادم افتخاری، اعزام دانشجویان خواهر در روز ملی دختران ولادت با سعادت کریمه اهل بیت (س) و دانشجویان برادر در روز میلاد پرنور حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به مشهد مقدس، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی وکتابخوانی مختلف به این مناسبت برگزار می شود.

وی در ادامه گفت: بازدید و دلجویی از مراکز نگهداری کم ناتوان ذهنی، کودکان بی سرپرست و بیماران خاص، برگزاری جشن روز دختر به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) در خوابگاه خواهران، پخش شیرینی به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در دانشگاه، برگزاری مراسم دعای کمیل و زیارت عاشورا، جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، نمایشگاه کتاب، برگزاری مسابقه با همین عنوان، برگزاری مسابقه شعر و آثار هنری برای حضور در جشنواره رضوی، برگزاری مسابقه مقاله نویسی با عنوان نامه ای به امام رضا (ع) در بین دانشجویان واحد، برگزاری جشن ازدواج دانشجویی 74 زوج دانشجو در دهه کرامت برگزار می شود.

وی از برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف با همکاری آموزش و پرورش خبرداد و تصریح کرد: پیاده روی و کوه پیمایی دانشجویان، افتتاح پایگاه بسیج دانشجویی، نصب پرده در خصوص بزرگداشت هفته کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و ولادت امام رضا(ع)، پذیرایی از دانشجویان و اساتید با شیرینی، برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی توسط دانشجویان نیز از برنامه های ویژه ایام میلاد است.

وی از برگزاری همایش کوهنوردی ویژه دانشجویان خواهر در روز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران به تعداد 200 نفر خبر داد: برگزاری همایش کوهنوردی ویژه دانشجویان برادر به تعداد 100 نفر، تجلیل از مسئولین نشریات دانشجویی، چراغانی و نصب پرده پلاکارد در سر درب دانشگاه، برگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س)، برگزاری مسابقه علمی، فرهنگی و کتابخوانی از زندگانی حضرت امام رضا (ع)، نصب احادیثی از فرمایشات حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، توزیع CD از زندگانی امام رضا (ع) بین دانشجویان و کارکنان، پخش خلاصه ای از زندگینامه امام رضا(ع) جهت در اختیار گذاشتن دانشجویان نیز برگزار می شود.

وی گفت: جلسه پرسش و پاسخ مذهبی و سیاسی، پرسش و پاسخ با موضوع حجاب همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه(ع)، برگزاری نمایشگاه حجاب در دانشگاه، ویژه برنامه دختران به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) از برنامه های دیگر دانشگاه در ایام میلاد امام رضا (ع)است.