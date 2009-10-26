برگزیدگان سینما حقیقت و فیلم رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت و پنجمین جشنواره فیلم رضوی‌ دیشب با حضور جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیداحمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا سجادپور مدیر کل شورای نظارت و ارزشیابی سینمای ایران، محمد آفریده مدیر جشنواره، فرید فرخنده‌کیش دبیر جشنواره فیلم رضوی و جمعی از فیلمسازان و مستندسازان در تالار وحدت برگزار شد.

برگزیدگان پنجمین جشنواره فیلم رضوی به شرح زیر معرفی شدند. هیئت داوران جشنواره رضوی، محمد‌رضا شرف‌الدین، رضا مقصودی، محمد‌رضا سکوت، سید‌رضا میر‌کریمی و رضا ایران‌منش بودند.

فیلم‌های کوتاه داستانی: تندیس جشنواره رضوی، لوح تقدیر و مبلغ 25 میلیون ریال به مرجان اشرفی‌زاده کارگردان فیلم کوتاه داستانی یده و خوندش اهدا شد. تندیس جشنواره رضوی، لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال به محمود غفاری تهیه‌کننده فیلم کوتاه داستانی زیارت (بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره) تقدیم شد.

فیلم‌های مستند: تندیس جشنواره رضوی، لوح تقدیر و مبلغ 25 میلیون ریال به ستاره سماوی کارگردان فیلم مستند"هشت بهشت" داده شد. تندیس جشنواره رضوی، لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال به محسن رمضان‌زاده تهیه‌کننده فیلم مستند "این خانه روشن است" (بهترین فیلم مستند جشنواره) اهدا شد.

فیلم‌های سینمایی: تندیس جشنواره رضوی، لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال به معصومه بیات فیلمنامه‌نویس فیلم سینمایی "بیا از گذشته حرف بزنیم" اهدا شد. تندیس جشنواره رضوی، لوح تقدیر و مبلغ 100 میلیون ریال به عباس رافعی کارگردان فیلم سینمایی"آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" تقدیم شد. تندیس جشنواره رضوی، لوح تقدیر و مبلغ 150 میلیون ریال به سید‌کمال طباطبایی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "شب" (بهترین فیلم سینمایی جشنواره) داده شد. جایزه بهترین پژوهش برای فیلم "هفت اقلیم" به حسن نقاشی اهدا شد.

هیئت داوران جشنواره سینما حقیقت، حسین ترابی، دکتر شهاب‌الدین عادل، محمد‌علی فارسی، ساعد نیک‌ذات و سید‌محمد‌مهدی طباطبایی‌نژاد بودند. برگزیدگان سومین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت به شرح زیر است:

نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال به مسعود امینی‌‌تیرانی نویسنده گفتار متن فیلم مستند "خاک حافظه" اهدا شد. نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال به سید‌مهدی حسینی‌حسینی‌زاده صداگذار فیلم مستند "کرشمه خاک" داده شد. نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال به امید عبداللهی و محمد شیروانی تدوینگران فیلم مستند "شیوه شا‌غلام" تقدیم شد.

نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال، مشترکا به عبدالرسول آذر‌شب و فتح‌الله امیری کارگردانان فیلم‌های مستند "چشمه‌های آب گرم و غروب خجیر"، به خاطر توجه ویژه به جایگاه فیلم‌های علمی و محیط زیستی اهدا شد.

نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال به مسعود امینی‌‌تیرانی و امیر‌حسین ثنایی پژوهشگران فیلم مستند "خاک حافظه" تقدیم شد.

بهترین فیلم مستند کوتاه: نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال به نرگس آبیار کارگردان فیلم مستند "روز پایان" داده شد.

بهترین فیلم مستند نیمه‌بلند: نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال به محسن رمضان‌زاده کارگردان فیلم مستند "این خانه روشن است" اهدا شد.

بهترین فیلم مستند بلند: نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال به فیما امامی و رضا دریا‌نوش کارگردانان فیلم مستند "جای خالی آقا یا خانم ب" تقدیم شد.

جایزه ویژه هیأت داوران: نشان فیروزه سینما حقیقت و دیپلم افتخار به منوچهر طیاب کارگردان فیلم مستند "زاگرس" به خاطر یک عمر فعالیت مستمر و مؤثر در سینمای مستند ایران داده شد.

جایزه ویژه جشنواره: نشان فیروزه سینما حقیقت، لوح افتخار و سه ‌سکه بهار آزادی به منوچهر مشیری کارگردان فیلم مستند "هزار‌دستان امیر‌جاهد" به خاطر سه دهه تلاش در سینمای مستند ایران، به ویژه در عرصه فیلمبرداری و مستندنگاری وقایع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کارگردانی مجموعه مستند- پرتره از مشاهیر ایران و تلاش گسترده در حوزه آموزش کارگاهی و مستندسازی اهدا شد.

لوح یادبود: با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگوار عرصه فیلمبرداری سینمای مستند ایران، شهیدمحمد فراهانی که در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان به دیار حق شتافت، لوح یادبود جشنواره تقدیم خانواده محترم وی شد.

بخش مسابقه مستند علمی: داوران: شیرین نادری، دکتر بهزاد قربانی، هما محمود‌زاده، تندیس ابن‌سینا، لوح تقدیر و هفت سکه بهار آزادی به فیما امامی و رضا دریانوش کارگردانان فیلم مستند "جای خالی آقا یا خانم ب" اهدا شد. تندیس ابن‌سینا، لوح تقدیر و پنج سکه بهار آزادی به «علی عبدی‌پور» کارگردان فیلم مستند "قاتلین سرخ"داده شد.

تندیس ابن سینا، لوح تقدیر و سه سکه بهار آزادی به نغمه عافیت کارگردان فیلم مستند "وقتی همه چیز دیر می‌شود" اهدا شد.

تندیس ابن سینا، لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی به کیوان علی‌محمدی و امید بنکدار کارگردانان فیلم مستند "آسمان سیاه شب" به پاس تلاش‌های ارزشمند، نگاه خلاقانه و هنرمندانه و کوشش برای ارائه قالب‌های نو و جذاب در ساخت آثار مستند علمی ـ پزشکی تقدیم شد.

بخش مسابقه مستند فرش ایرانی :داوران: رضا الله‌داد، علی ملکی‌جو، مرجان صادقی‌نیا، لوح افتخار و معادل 20 میلیون ریال حواله خرید فرش به ا‌لهام اسدی کارگردان فیلم مستند "پوت" اهدا شد. لوح افتخار و معادل 10 میلیون ریال حواله خرید فرش به آزاد محمدی کارگردان فیلم مستند "سر‌انگشت خواب‌ها" داده شد.

لوح افتخار و معادل پنج میلیون ریال حواله خرید فرش به عبد‌الله عزیزی کارگردان فیلم مستند "آب و رنگ عشق" تقدیم شد. لوح افتخار و معادل پنج میلیون ریال حواله خرید فرش به سید‌مسعود موسوی کارگردان فیلم مستند "روایت نقش‌ها" اهدا شد.

بخش داوری دانشجویی: داوران دانشجویی: پدرام صدرایی، حجت دهقان، فوژان نجف‌زاده، قریشی، نشان فیروزه سینما حقیقت، دیپلم افتخار و سه سکه بهار آزادی به سعید نبی کارگردان فیلم مستند "زیر صفر" اهدا شد. دیپلم افتخار و یک سکه بهار آزادی به هومن عین‌اللهی کارگردان فیلم مستند "آنکه گفت نه، آنکه گفت آری" تقدیم شد.

برگزیدگان صندوق مستند ایران: داوران صندوق مستند ایران، رحیم مرتضی‌وند (نماینده هیئت داوران) و سید‌رائد امیری تهرانی، ابراهیم تجدد، نادره ترکمانی، محسن خان‌جهانی، هایده قریشی، رهبر قنبری، ابوالفضل کریمی‌اصل، مهرداد گودرز‌پور، پژمان مظاهری‌پور، میر‌دولت موسوی، اسماعیل مهین‌دوست، دکتر نورالدین نیک‌روش و حسین همایونفر بودند.

"مرثیه صلح" مصطفی کرمی، "سرنوشت بایگانی" الهام آقالری ، "چالدران" محمد احسانی، "دراز زمین" مختار پُر‌دل نامدار،

"شهرک طلاب" سید‌محمد‌صادق جعفری، "رکاب زدن" ابوالفضل توکلی.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به منظور تولید این شش طرح برگزیده صندوق مستند ایران، تا سقف 40 میلیون ریال حمایت می‌کند.

