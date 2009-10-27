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۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۷

درباره تجاوز اسرائیل به قدس؛

اتحادیه عرب 23 آبان نشست فوق العاده برگزار می کند

اتحادیه عرب 23 آبان نشست فوق العاده برگزار می کند

اتحادیه عرب 14 نوامبر (23 آبان) نشست فوق العاده ای برای بررسی تجاوزات رژیم صهیونیستی در قدس و مسجدالاقصی برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، "احمد بن حلی" معاون دبیر کل اتحادیه عرب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اتحادیه عرب 14 نوامبر (23 آبان) نشست فوق العاده ای را در سطح نمایندگان و به ریاست سوریه برگزار می کند.

بررسی تجاوزات رژیم صهیونیستی در قدس و مسجدالاقصی مهمترین دستور کار این نشست است.

وی با بیان این مطلب افزود: رایزنی درباره دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست ادامه دارد و پس از بررسی به اطلاع کشورهای عربی خواهد رسید.

معاون دبیر کل اتحادیه عرب همچنین اعلام کرد که وزیر امور خارجه قبرس نیز در این نشست حضور خواهد یافت.

کد مطلب 971858

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