محمدرضا درويشي در دانشگاه اميركبير

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، با آغاز به كاركانون هاي تابستانه دانشگاه اميركبير، كانون موسيقي اين دانشگاه با حضور استادان و پژوهشگران موسيقي ايران از امروز فعاليتش را آغاز مي كند.

قرار است كه در كارگاه هاي آموزشي كه اين كانون برگزار مي كند، استاداني چون" محمدرضا درويشي"،" هومان اسعدي"،" حاتم عسگري"، " رامين جزايري"،" غلامرضا ميرهاشمي" و " ساسان فاطمي" به ايراد سخنراني و برگزاري جلسات بحث آزاد موسيقي بپردازند.

در اين سلسله برنامه " هومان اسعدي" درباره" مباني نظري موسيقي كلاسيك ايران"،" محمدرضا درويشي" در زمينه " موسيقي و فرهنگ" و " ساسان فاطمي" درباره" موسيقي عامه پسند شهري" سخنراني مي كنند. " حاتم عسگري" نيز كارگاه تصنيف و " رامين جزايري" و " غلامرضا مير هاشمي" كارگاه تعمير ساز را برگزار مي كنند.

هركدام از اين برنامه بين يك تا چهار جلسه برگزار مي شوند و حضور درآنها براي عموم علاقمندان آزاد است.

