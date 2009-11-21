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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

مومنی رخ خبرداد:

کاهش پروازهای عبوری از فضای ایران

کاهش پروازهای عبوری از فضای ایران

مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور از کاهش 7.5 درصدی پروازهای عبوری از فضای ایران در طول سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر احمد مومنی رخ امروز در افتتاحیه پنجمین همایش مدیریت ترافیک هوایی (CNS/ATM) با اعلام این موضوع تصریح کرد: دلیل این کاهش تغییرات اقتصاد جهانی و شیوع برخی بیماری ها و ایجاد شدن مسیرهای مستقیم برفراز آسمان کشورهای همجوار است. 

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه دو راه هوایی از شمال غرب به سمت جنوب و کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنین شمال غرب به سمت افغانستان و آسیای جنوب شرقی در طول سالهای اخیر فعال شده اند، اعلام کرد: ایران دارای 102 راه هوایی است که اغلب آنها مستقیم و یک طرفه نیستند که باید با پیگیری سازمان هواپیمایی کشوری و همکاری دیگر نهادها، راههای مستقیم و یکطرفه هوایی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به مصرف 3.5 لیتر سوخت برای هر مسافر در هر 100 کیلومتر، شرکتهای هواپیمایی ترجیح می دهند از مسیرهای مستقیم، یکطرفه و ایمن استفاده کنند که این لزوم انجام این مهم را مشخص می کند.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشوراعلام کرد: پارسال با حدود 7.5 درصد کاهش، 164 هزار پرواز عبوری از مسیر ایران انجام شد که امیدواریم با انجام مدیریت ترافیک هوایی و ایجاد مسیرهای مستقیم و یکطرفه این رقم به 175 هزار پرواز عبوری افزایش یابد.

مومنی رخ در ادامه از هواپیما به عنوان ایمن ترین، سریعترین و مقرون به ‌صرفه ترین وسیله حمل و نقل در دهه های گذشته یاد کرد و گفت: این موضوع نه تنها سبب رشد صنعت هوانوردی و استقبال مردم از آن شد، بلکه ترافیک بسیار زیادی را در فرودگاه‌ها ایجاد کرد.

وی با اعلام اینکه تمام پروازها در قالب مقررات و قوانین سازمان بین المللی هواپیمایی (ایکائو) انجام می شود، تصریح کرد: برای نظم بخشیدن به حمل و نقل هوایی، نیاز به اعمال مدیریت فراگیر احساس شد که در نتیجه آن مرکز کنترل ترافیک هوایی ابتدا در کشورهای اروپایی شکل گرفت و در حال حاضر اعمال مدیریت ترافیک هوایی به سایر کشورهای جهان انتقال یافته است.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در ادامه اعلام کرد: برای اعمال مدیریت ترافیک هوایی مطلوب الزاماتی از جمله استفاده از تجهیزات کمک ناوبری، رادارها و غیره ضروری است که شرکت فرودگاه‌ها تا حد امکان توانسته‌ در فضای کشور این تجهیزات را تامین کند.

مومنی رخ در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در صنعت هوانوردی سایر ارگانهای پروازی بتوانند همگام با این پروسه فعالیت کنند تا فضای کشور با توجه به اهمیت در منطقه خاورمیانه، گستردگی و ایجاد فضای ایمن موجب جذب ترافیک هوایی بیشتر ‌شود.

کد مطلب 987510

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