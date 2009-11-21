کاهش پروازهای عبوری از فضای ایران

به گزارش خبرنگار مهر احمد مومنی رخ امروز در افتتاحیه پنجمین همایش مدیریت ترافیک هوایی (CNS/ATM) با اعلام این موضوع تصریح کرد: دلیل این کاهش تغییرات اقتصاد جهانی و شیوع برخی بیماری ها و ایجاد شدن مسیرهای مستقیم برفراز آسمان کشورهای همجوار است.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه دو راه هوایی از شمال غرب به سمت جنوب و کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنین شمال غرب به سمت افغانستان و آسیای جنوب شرقی در طول سالهای اخیر فعال شده اند، اعلام کرد: ایران دارای 102 راه هوایی است که اغلب آنها مستقیم و یک طرفه نیستند که باید با پیگیری سازمان هواپیمایی کشوری و همکاری دیگر نهادها، راههای مستقیم و یکطرفه هوایی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به مصرف 3.5 لیتر سوخت برای هر مسافر در هر 100 کیلومتر، شرکتهای هواپیمایی ترجیح می دهند از مسیرهای مستقیم، یکطرفه و ایمن استفاده کنند که این لزوم انجام این مهم را مشخص می کند.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشوراعلام کرد: پارسال با حدود 7.5 درصد کاهش، 164 هزار پرواز عبوری از مسیر ایران انجام شد که امیدواریم با انجام مدیریت ترافیک هوایی و ایجاد مسیرهای مستقیم و یکطرفه این رقم به 175 هزار پرواز عبوری افزایش یابد.

مومنی رخ در ادامه از هواپیما به عنوان ایمن ترین، سریعترین و مقرون به ‌صرفه ترین وسیله حمل و نقل در دهه های گذشته یاد کرد و گفت: این موضوع نه تنها سبب رشد صنعت هوانوردی و استقبال مردم از آن شد، بلکه ترافیک بسیار زیادی را در فرودگاه‌ها ایجاد کرد.

وی با اعلام اینکه تمام پروازها در قالب مقررات و قوانین سازمان بین المللی هواپیمایی (ایکائو) انجام می شود، تصریح کرد: برای نظم بخشیدن به حمل و نقل هوایی، نیاز به اعمال مدیریت فراگیر احساس شد که در نتیجه آن مرکز کنترل ترافیک هوایی ابتدا در کشورهای اروپایی شکل گرفت و در حال حاضر اعمال مدیریت ترافیک هوایی به سایر کشورهای جهان انتقال یافته است.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در ادامه اعلام کرد: برای اعمال مدیریت ترافیک هوایی مطلوب الزاماتی از جمله استفاده از تجهیزات کمک ناوبری، رادارها و غیره ضروری است که شرکت فرودگاه‌ها تا حد امکان توانسته‌ در فضای کشور این تجهیزات را تامین کند.

مومنی رخ در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در صنعت هوانوردی سایر ارگانهای پروازی بتوانند همگام با این پروسه فعالیت کنند تا فضای کشور با توجه به اهمیت در منطقه خاورمیانه، گستردگی و ایجاد فضای ایمن موجب جذب ترافیک هوایی بیشتر ‌شود.