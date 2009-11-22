تردد در محورهای مواصلاتی مازندران جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون ماموران اداره راهداری استان در حال برف روبی محورهای مازندران بوده و بارش برف محورهای کوهستانی مازندران و ارتفاعات را نیز فرا گرفته است.

کیان خدیور، رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی شب گذشته و حال مربوط به بابلسر با 101 میلیمتر و کمترین آن مربوط به بلده نور با 4.2 میلیمتر بوده است.

وی افزود: به دلیل نفوذ سامانه ناپایدار و شکل گیری جریانات سرد و مرطوب شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، از سمت غرب استان شاهد تراکم ابر همراه با بارندگی، بارش برف در مناطق کوهستانی و سردسیر، وزش باد، مواج شدن دریا، کاهش محسوس دما و رعد و برق بودیم.

خدیور گفت: بارش باران و برف امروز نیز ادامه خواهد داشت و شدت بارندگی از امشب نیز کاسته خواهد شد.

به گزارش مهر، گزارش های مردمی دریافتی حاکی از آن بوده که برخی مناطق مسکونی در حوالی منطقه پلیس راه قدیم ساری و تعدادی از روستاهای اطراف نظیر دینک نیز دچار آبگرفتگی شدید شده و تعدادی از خانه ها زیر آب رفته است.

ارتباط خبرنگار مهر با مسئولین حوادث استان برای اطلاع رسانی بیشتر ادامه دارد.