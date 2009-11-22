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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۳

در پی بارش برف؛

تردد در محورهای مواصلاتی مازندران جریان دارد

تردد در محورهای مواصلاتی مازندران جریان دارد

ساری - خبرگزاری مهر: بر اثر بارش شدید باران و برف در تمامی نقاط مازندران هم اکنون تردد در تمامی محورهای استان جریان داشته و بیشترین بارش برف مربوط به محور کیاسر با 45 سانتی متر گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون ماموران اداره راهداری استان در حال برف روبی محورهای مازندران بوده و بارش برف محورهای کوهستانی مازندران و ارتفاعات را نیز فرا گرفته است.

کیان خدیور، رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی شب گذشته و حال مربوط به بابلسر با 101 میلیمتر و کمترین آن مربوط به بلده نور با 4.2 میلیمتر بوده است.

وی افزود: به دلیل نفوذ سامانه ناپایدار و شکل گیری جریانات سرد و مرطوب شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، از سمت غرب استان شاهد تراکم ابر همراه با بارندگی، بارش برف در مناطق کوهستانی و سردسیر، وزش باد، مواج شدن دریا، کاهش محسوس دما و رعد و برق بودیم.

خدیور گفت: بارش باران و برف امروز نیز ادامه خواهد داشت و شدت بارندگی از امشب نیز کاسته خواهد شد.

به گزارش مهر، گزارش های مردمی دریافتی حاکی از آن بوده که برخی مناطق مسکونی در حوالی منطقه پلیس راه قدیم ساری و تعدادی از روستاهای اطراف نظیر دینک نیز دچار آبگرفتگی شدید شده و تعدادی از خانه ها زیر آب رفته است.

ارتباط خبرنگار مهر با مسئولین حوادث استان برای اطلاع رسانی بیشتر ادامه دارد.

کد مطلب 987945

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