الهام امین زاده و فاطمه بداغی گزینه های معاونت رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، در پی منفک شدن معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از یکدیگر ، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور معرفی شد و رایزنی برای معرفی معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه یافت.

بر این اساس رئیس جمهور قرار است معاون حقوقی خود را از بین زنان انتخاب کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که هم اکنون دو گزینه زن برای تصدی معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح هستند.

گفته می شود الهام امین زاده نماینده تهران در مجلس هفتم و فاطمه بداغی مشاور رئیس قوه قضاییه دو گزینه ای هستند که رئیس جمهور معاون حقوقی خود را از بین آنان بر می گزیند.