۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲

اینفوگرافیک؛ جابه‌جایی مسافر در دوماه نخست سال۱۴۰۵در سیستان و بلوچستان

زاهدان - این اینفوگرافیک به جزئیات ورود مسافران در در ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به سیستان و بلوچستان می‌پردازد.

اینفوگرافیک؛ جابه‌جایی مسافر در دوماه نخست سال۱۴۰۵در سیستان و بلوچستان

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