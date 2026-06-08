استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲ اینفوگرافیک؛ جابهجایی مسافر در دوماه نخست سال۱۴۰۵در سیستان و بلوچستان زاهدان - این اینفوگرافیک به جزئیات ورود مسافران در در ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به سیستان و بلوچستان میپردازد. برچسبها زاهدان مسافر حمل و نقل عمومی اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط شناسایی و دستگیری عامل تروریستی در سیستان و بلوچستان ۲ فوتی و ۴ مصدوم بر اثر سانحه تصادف در هیرمند بسته خبری شبانه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان حماسه حضور زاهدانیها در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت کشف بیش از ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در ایرانشهر فعالسازی ۱۵۷ تعاونی مصرف برای فروش تولیدات سیستان و بلوچستان آزادسازی یک گروگان در شهرستان سیب و سوران سفر بیش از ۵۳۰ هزار مسافر در سیستان وبلوچستان طی دو ماهه نخست امسال کشف دو محموله قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در دشتیاری افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان
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