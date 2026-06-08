اله‌نظر شه‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعاونی‌های مصرف می‌توانند به عنوان شبکه‌ای مؤثر برای عرضه و توزیع محصولات تولیدی استان به کار گرفته شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت موجود در این بخش افزود: در مجموع ۱۵۷ تعاونی مصرف شامل ۴۲ تعاونی کارگری، ۹۱ تعاونی کارمندی و ۲۴ تعاونی مصرف فرهنگیان ثبت شده که فعال‌سازی ظرفیت آن‌ها می‌تواند به تقویت بازار فروش تولیدات بومی کمک کند.

وی هدایت بخشی از خریدهای دستگاه‌های اجرایی به سمت تولیدکنندگان داخلی استان را از دیگر راهکارهای حمایت از اقتصاد بومی عنوان کرد و گفت: برای شناسایی ظرفیت‌های تولیدی استان نیز تشکیل کارگروهی ذیل شورای برنامه‌ریزی استان با هدف احصای محصولات و خدمات قابل عرضه سیستان و بلوچستان پیشنهاد شده است.

شه‌بخش با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فروش در استان نیز گفت: در چارچوب برنامه ملی «هزار میدان، هزار بار» ، سهم سیستان و بلوچستان ۳۶ نمایشگاه استانی تعیین شده است.

وی همچنین یکی از چالش‌های برخی تولیدات استان به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی را ضعف در فروش و بازاریابی عنوان کرد و افزود: مشکل اصلی صنایع‌دستی استان تولید نیست بلکه فروش و بازاریابی است و ایجاد بازارچه‌ها و شبکه‌های عرضه می‌تواند به معرفی بهتر این محصولات کمک کند.

شه‌بخش در ادامه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه اشتغال گفت: در قالب طرح یارانه دستمزد، کارفرمایانی که از طریق سامانه جست‌وجوی شغل نیروی کار جدید جذب کنند، می‌توانند تا یک سال از پرداخت ۳۰ درصد حقوق مصوب قانون کار توسط دولت بهره‌مند شوند.

وی افزود: همچنین در قالب مشوق بیمه‌ای، در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از دوره کارورزی، ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت یک سال توسط دولت پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین بر احیای تعاونی‌های غیرفعال و تسهیل فرآیندهای اداری در سامانه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: حداقل سرمایه اولیه برای تشکیل تعاونی جدید حدود ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در ادامه این نشست، عباسعلی رضائی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان نیز با تأکید بر ضرورت حمایت عملیاتی از تولیدات استانی گفت: استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مصرف و تقویت شبکه توزیع می‌تواند به توسعه بازار محصولات بومی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان کمک کند.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه تأمین مالی افزود: برای تقویت بخش تعاون خطوط اعتباری سه هزار، شش هزار و هشت هزار میلیارد ریالی از طریق بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده است که می‌تواند به تأمین سرمایه در گردش تعاونی‌ها کمک کند.

رضائی همچنین با اشاره به برخی ظرفیت‌های قانونی در حوزه مالیاتی اظهار کرد: در چارچوب مواد ۱۳۳ و ۱۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم برخی فعالیت‌ها مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند و در مواردی نیز امکان بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت همکاری مؤدیان وجود دارد.