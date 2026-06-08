https://mehrnews.com/x3cgSg ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6854524 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ حماسه حضور زاهدانیها در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت زاهدان- مردم شهر زاهدان در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6854524 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ جابهجایی مسافر در دوماه نخست سال۱۴۰۵در سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان میدانداری مردم مینودشت؛ شبهای همبستگی به نماد وفاداری تبدیل شد افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان گرگان در مدار حضور؛ میدانداری مردم شبهای وحدت را ماندگار کرد برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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