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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳

حماسه حضور زاهدانی‌ها در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت

حماسه حضور زاهدانی‌ها در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت

زاهدان- مردم شهر زاهدان در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6854524

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