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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان

افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان

زابل- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه برای شهرهای شمالی استان همراه با خیزش گردوخاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از سه شنبه تا شنبه هفته آینده (۱۹ تا ۲۳ خرداد)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و همچنین کاهش نسبی دما شود.

ملاشاهی در پایان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

کد مطلب 6853681

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