۲ فوتی و ۴ مصدوم بر اثر سانحه تصادف در هیرمند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بارانیپور گفت: امروز ۱۸ خردادماه، ساعت ۱۱:۰۹، گزارش تصادف شدید دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پراید در محدوده روستا پکک حاجی حیدر در شهرستان هیرمند به مرکز پیام فوریتهای پزشکی زابل اعلام شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اولین تیم امدادی اورژانس پیشبیمارستانی در مدت ۶ دقیقه در صحنه حادثه حضور یافت.
وی اظهار کرد: با توجه به شدت حادثه ۲نفر قبل از رسیدن آمبولانس جان باختند و ۴ مصدوم هم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس زابل جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.
بارانیپور در پایان بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بهویژه در محورهای روستایی تأکید کرد و امیدوار است با ترویج فرهنگ ایمنی در رانندگی، بتوان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری نمود.
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