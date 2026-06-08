کشف دو محموله قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح شنبه به خبرنگاران از اجرای دو عملیات موفق و ضربتی در شهرستان دشتیاری خبرداد و گفت: اجرا این دو عملیات منجر به کشف محمولههای کلان قاچاق به ارزش مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال شد.
فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: مأموران انتظامی در راستای برخورد با پدیده شوم قاچاق و اخلال در امنیت اقتصادی، در دو عملیات جداگانه موفق به توقیف ۳ دستگاه کشنده حامل ۶۶ تن ورق آهن قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال و همچنین ۲ دستگاه کشنده حامل ۴۴ تن گازمایع قاچاق شدند.
وی تصریح کرد: در جریان این عملیاتها مجموعا ۵ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سردار جوکار با تأکید بر اشراف کامل پلیس بر محورهای مواصلاتی، اعلام کرد: با هرگونه قاچاق که باعث آسیب به اقتصاد کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
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