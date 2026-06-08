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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

کشف دو محموله قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در دشتیاری

کشف دو محموله قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در دشتیاری

زاهدان - فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان از اجرای دو عملیات موفق و ضربتی در شهرستان دشتیاری خبرداد که منجر به کشف محموله‌های کلان قاچاق به ارزش مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح شنبه به خبرنگاران از اجرای دو عملیات موفق و ضربتی در شهرستان دشتیاری خبرداد و گفت: اجرا این دو عملیات منجر به کشف محموله‌های کلان قاچاق به ارزش مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال شد.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: مأموران انتظامی در راستای برخورد با پدیده شوم قاچاق و اخلال در امنیت اقتصادی، در دو عملیات جداگانه موفق به توقیف ۳ دستگاه کشنده حامل ۶۶ تن ورق آهن قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال و همچنین ۲ دستگاه کشنده حامل ۴۴ تن گازمایع قاچاق شدند.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها مجموعا ۵ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار جوکار با تأکید بر اشراف کامل پلیس بر محورهای مواصلاتی، اعلام کرد: با هرگونه قاچاق که باعث آسیب به اقتصاد کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6853673

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