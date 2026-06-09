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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

کشف بیش از ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در ایرانشهر

کشف بیش از ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی جوکار گفت: ماموران پلیس ایست و بازرسی مسجد. حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان ایرانشهر در راستا طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از این خودروها مقدار بیش از ۴۵ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۴ میلیارد ریال کشف که در این رابطه ۲ دستگاه تانکر کشنده توقیف، ۲ نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6854737

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