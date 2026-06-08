https://mehrnews.com/x3cgQF ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6854445 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ بسته خبری شبانه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6854445 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ جابهجایی مسافر در دوماه نخست سال۱۴۰۵در سیستان و بلوچستان آزادسازی یک گروگان در شهرستان سیب و سوران انهدام ۴ هسته تروریستی در جنوب شرق کشور؛ ۱۹ نفر دستگیر شدند حماسه حضور زاهدانیها در نود و نهمین شب از شهادت قائد امت شناسایی و دستگیری عامل تروریستی در سیستان و بلوچستان توقیف محموله داروهای غیر مجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان کشف دو محموله قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در دشتیاری برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
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