استانها فارس ۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲ دریافت تصاویر محسن تورع شام غریبان رهبر شهید انقلاب در شیراز مراسم شام غریبان رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور مردم شیراز و حرکت دسته جات عزاداری و سینه زنی برگزار شد. برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید مراسم شام غریبان شیراز عکس استانها مطالب مرتبط فریاد انتقام مردم شیراز در شام غریبان رهبر شهید انقلاب آیتالله دستغیب: شکوه وداع با رهبر شهید نشان وفاداری ملت به انقلاب است مریدی: وداع با رهبر شهید انقلاب میراث زنده تاریخ معاصر ایران است ولدان: تشییع «آقای شهید ایران» باید روح استکبارستیزی فعال را احیا کند مسلمان نیجریهای: رهبر شهید انقلاب متعلق به همه مسلمانان است تشییع رهبر شهید انقلاب، نمایش اقتدار و نصرت الهی بود هنر قاضی اجرای عدالت در متن واقعیتهای جامعه است موکبدار پاکستانی: رهبر شهید تنها متعلق به ملت ایران نبود برگزاری آیین باشکوه پیادهروی مردمی و سوگواری قائد شهید امت در شیراز تشییع رهبر شهید انقلاب؛ از سوگ ملی تا دشمنشناسی تاریخی
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