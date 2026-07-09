https://mehrnews.com/x3cwZs ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ کد مطلب 6883639 استانها فارس استانها فارس ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ فریاد انتقام مردم شیراز در شام غریبان رهبر شهید انقلاب شیراز-مردم شیراز در شام غریبان رهبر شهید انقلاب به خیابانها آمدند و یکصدا فریاد انتقام سر دادند. دریافت 28 MB کد مطلب 6883639 کپی شد مطالب مرتبط آیتالله دستغیب: شکوه وداع با رهبر شهید نشان وفاداری ملت به انقلاب است مریدی: وداع با رهبر شهید انقلاب میراث زنده تاریخ معاصر ایران است خونخواهی رهبر شهید انقلاب استمرار اقتدار ملی و تمدنسازی اسلامی است ولدان: تشییع «آقای شهید ایران» باید روح استکبارستیزی فعال را احیا کند مسلمان نیجریهای: رهبر شهید انقلاب متعلق به همه مسلمانان است تشییع رهبر شهید انقلاب، نمایش اقتدار و نصرت الهی بود هنر قاضی اجرای عدالت در متن واقعیتهای جامعه است موکبدار پاکستانی: رهبر شهید تنها متعلق به ملت ایران نبود برگزاری آیین باشکوه پیادهروی مردمی و سوگواری قائد شهید امت در شیراز تشییع رهبر شهید انقلاب؛ از سوگ ملی تا دشمنشناسی تاریخی منطقه یک مشهد میزبان زائران استان فارس در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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