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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

فریاد انتقام مردم شیراز در شام غریبان رهبر شهید انقلاب

فریاد انتقام مردم شیراز در شام غریبان رهبر شهید انقلاب

شیراز-مردم شیراز در شام غریبان رهبر شهید انقلاب به خیابان‌ها آمدند و یکصدا فریاد انتقام سر دادند.

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کد مطلب 6883639

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