مریدی: وداع با رهبر شهید انقلاب میراث زنده تاریخ معاصر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با بیان اینکه مراسم وداع با رهبر شهید، نمایش بیبدیل قدرت ملی و پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای اصیل انقلاب است، گفت: این رخداد، تنها یک بدرقه ساده نیست؛ بلکه تجلی هویت، فرهنگ و تمدنی است که قرنهاست در جان این سرزمین ریشه دوانده است. از این رو، تدبیر وزیر محترم میراثفرهنگی برای ثبت ملی این رویداد، حرکتی هوشمندانه برای پاسداشت بخشی از تاریخ معاصر ایران است که باید به عنوان میراثی زنده، برای آیندگان روایت شود.
وی با تأکید بر بسیج تمامی ظرفیتهای استان فارس برای تکریم این حضورِ پرشور افزود: فارس، مهد فرهنگ و ادب ایرانزمین، در این ایام غمبار، تمام قد به میدان خدمت آمد. به تمامی همکارانم در پایگاههای میراث جهانی، موزهها، و اماکن تاریخی ابلاغ شد که با نگاهی توأمان به حفظ حریمِ آثار تاریخی و خدمترسانی به سوگواران، بستری از نظم و آرامش را فراهم آورند. ما در کنار حفظِ سنگنوشتهها و ابنیه تاریخی، پاسدارِ حضورِ مردمی هستیم که خود، حافظانِ حقیقیِ هویتِ این سرزمیناند.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری فارس خدمت به مردم را در این روزهای حزنانگیز، توفیقی الهی دانست و گفت: استان فارس به عنوان یکی از کانونهای تمدنی، در این مسیرِ خدمتگزاری به رهبر شهید و مردمِ شریف، سر از پا نمیشناسد. تلاش کردیم با همافزایی همگانی و تکیه بر همدلی، آیینِ حماسی را چنان برگزار کنیم که شایسته نام بلندِ ایرانِ اسلامی باشد؛ چرا که خدمت به این ملتِ وفادار، بزرگترین مدالِ افتخار برای ما در کارنامه مسئولیتپذیری است.
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