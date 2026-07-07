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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

هنر قاضی اجرای عدالت در متن واقعیت‌های جامعه است

هنر قاضی اجرای عدالت در متن واقعیت‌های جامعه است

شیراز-استاندار فارس با تأکید بر نقش مهم دستگاه قضا در تحقق عدالت، گفت: هنر مدیریت قضایی، پیوند دادن متون قانونی با واقعیت‌های جامعه و حل گره‌های مردم بدون فاصله گرفتن از قانون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح سه شنبه در دیدار با مقامات قضایی استان فارس ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی در پیشبرد امور استان، گفت: مدیریت قضایی نیازمند شناخت دقیق از شرایط جامعه و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های قانونی برای حل مسائل مردم است.

وی با اشاره به تقارن هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی با ایام تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، این مناسبت‌ها را جلوه‌ای از پیوند معنویت، ارزش‌های انقلابی و هویت ملی دانست و بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهیدان تأکید کرد.

استاندار فارس با تجلیل از خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی، همکاری و همراهی این مجموعه با مدیریت اجرایی استان را زمینه‌ساز تسهیل امور و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: تعامل سازنده میان دستگاه‌های مختلف، نمادی از عزم مشترک برای خدمت‌رسانی و حفظ آرامش جامعه است.

امیری همچنین شورای تأمین استان فارس را نمونه‌ای موفق از همدلی و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول دانست و افزود: همکاری اعضای این شورا در سطح مطلوبی قرار دارد و نقش رئیس‌کل دادگستری و دادستان استان در صدور دستورات قضایی برای رفع مشکلات مردم، با درک شرایط و بدون ایجاد تنش، قابل تقدیر است.

وی در ادامه به تفاوت ساختاری میان قوه مجریه و قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در قوه مجریه، ساختار مدیریتی به صورت سلسله‌مراتبی عمل می‌کند و تصمیمات از رأس هرم به بدنه منتقل می‌شود، اما در قوه قضاییه، قضات بر اساس قانون اساسی از استقلال برخوردارند و اختیارات خود را مستقیماً از قانون دریافت می‌کنند.

نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه قضات نباید تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار گیرند، تصریح کرد: سیاسی و هیجانی کردن موضوعات قضایی می‌تواند توقعات غیرواقعی در جامعه ایجاد کند و روند رسیدگی عادلانه را دشوار سازد؛ بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود تا قضات در فضایی آرام و امن به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

امیری با بیان اینکه حقوق علاوه بر علم، هنر نیز محسوب می‌شود، ادامه داد: قانون به خودی خود متنی خشک است و هنر قاضی، دادستان و مدیر قضایی در این است که با تکیه بر وظیفه ذاتی خود، به این متن روح ببخشند و عدالت را متناسب با شرایط واقعی جامعه اجرا کنند.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: شناخت درست از ابعاد علمی و هنری حقوق، به مدیران قضایی کمک می‌کند تا بدون عبور از چارچوب‌های قانونی، برای حل مسائل و گشودن گره‌های موجود در جامعه اقدام کنند.

کد مطلب 6881517

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