به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح سه شنبه در دیدار با مقامات قضایی استان فارس ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی در پیشبرد امور استان، گفت: مدیریت قضایی نیازمند شناخت دقیق از شرایط جامعه و بهرهگیری درست از ظرفیتهای قانونی برای حل مسائل مردم است.
وی با اشاره به تقارن هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت آیتالله دکتر بهشتی با ایام تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، این مناسبتها را جلوهای از پیوند معنویت، ارزشهای انقلابی و هویت ملی دانست و بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهیدان تأکید کرد.
استاندار فارس با تجلیل از خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی، همکاری و همراهی این مجموعه با مدیریت اجرایی استان را زمینهساز تسهیل امور و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: تعامل سازنده میان دستگاههای مختلف، نمادی از عزم مشترک برای خدمترسانی و حفظ آرامش جامعه است.
امیری همچنین شورای تأمین استان فارس را نمونهای موفق از همدلی و هماهنگی میان مجموعههای مسئول دانست و افزود: همکاری اعضای این شورا در سطح مطلوبی قرار دارد و نقش رئیسکل دادگستری و دادستان استان در صدور دستورات قضایی برای رفع مشکلات مردم، با درک شرایط و بدون ایجاد تنش، قابل تقدیر است.
وی در ادامه به تفاوت ساختاری میان قوه مجریه و قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در قوه مجریه، ساختار مدیریتی به صورت سلسلهمراتبی عمل میکند و تصمیمات از رأس هرم به بدنه منتقل میشود، اما در قوه قضاییه، قضات بر اساس قانون اساسی از استقلال برخوردارند و اختیارات خود را مستقیماً از قانون دریافت میکنند.
نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه قضات نباید تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار گیرند، تصریح کرد: سیاسی و هیجانی کردن موضوعات قضایی میتواند توقعات غیرواقعی در جامعه ایجاد کند و روند رسیدگی عادلانه را دشوار سازد؛ بنابراین باید زمینهای فراهم شود تا قضات در فضایی آرام و امن به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
امیری با بیان اینکه حقوق علاوه بر علم، هنر نیز محسوب میشود، ادامه داد: قانون به خودی خود متنی خشک است و هنر قاضی، دادستان و مدیر قضایی در این است که با تکیه بر وظیفه ذاتی خود، به این متن روح ببخشند و عدالت را متناسب با شرایط واقعی جامعه اجرا کنند.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: شناخت درست از ابعاد علمی و هنری حقوق، به مدیران قضایی کمک میکند تا بدون عبور از چارچوبهای قانونی، برای حل مسائل و گشودن گرههای موجود در جامعه اقدام کنند.
نظر شما