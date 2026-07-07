به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (قدس سره) و خاندان معزز ایشان، مراسم عزاداری و اجتماع بزرگ مردمی همراه با پیادهروی سوگواران در شیراز برگزار میشود.
این مراسم شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف پاسداشت مقام والای رهبر شهید انقلاب، تبیین جایگاه ولایت و تجدید میثاق مردم ولایتمدار شیراز با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
این آیین سوگواری پس از اقامه نماز مغرب و عشاء از میدان امام حسین (ع) آغاز و شرکتکنندگان با حضور در پیادهروی عزاداری، مسیر این میدان تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) را طی خواهند کرد.
این اجتماع مردمی با حضور اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی، خانوادههای معظم شهدا، جوانان و گروههای مختلف مردمی برگزار و شرکتکنندگان ضمن ادای احترام به مقام شامخ قائد شهید و خاندان معزز ایشان، بر استمرار راه انقلاب اسلامی، حفظ وحدت ملی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب تأکید خواهند کرد.
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