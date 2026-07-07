خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ملت‌ها در مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ خود، تنها با سوگواری و ابراز احساسات مسیر آینده را رقم نمی‌زنند، بلکه از دل همین لحظات، افق‌های تازه‌ای برای استمرار آرمان‌ها، بازسازی هویت جمعی و تجدید عهد با ارزش‌های بنیادین خود می‌گشایند.

تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در چنین چارچوبی، تنها یک اجتماع عظیم مردمی یا بدرقه پیکر یک شخصیت برجسته نیست؛ بلکه رویدادی تمدنی است که می‌تواند بار دیگر ابعاد گوناگون تقابل جبهه انقلاب اسلامی با نظام سلطه را برای افکار عمومی روشن‌تر سازد.

این رخداد، فرصتی برای بازخوانی کارنامه دشمنانی است که طی دهه‌های گذشته با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، امنیتی و فرهنگی، همواره درصدد تضعیف استقلال، اقتدار و هویت ملت ایران بوده‌اند و در برابر اراده ملت‌های مستقل، سیاست فشار، تحریم، جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی را در پیش گرفته‌اند.

در چنین فضایی، حفظ یاد و راه رهبر شهید انقلاب، تنها با برگزاری آیین‌های پرشور محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تبدیل سرمایه عظیم اجتماعی این حضور به بصیرت، دشمن‌شناسی، هوشیاری سیاسی و مسئولیت‌پذیری عمومی است.

هرچه شناخت جامعه از ابعاد واقعی رویارویی جبهه استکبار با ملت ایران عمیق‌تر شود، انسجام ملی، پایداری اجتماعی و آمادگی برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز استحکام بیشتری خواهد یافت؛ مسیری که می‌تواند پیام تشییع رهبر شهید را از یک خاطره تاریخی به گفتمانی ماندگار و اثرگذار در عرصه اجتماعی و فرهنگی کشور تبدیل کند.

تشییع رهبر شهید انقلاب باید بصیرت ضدآمریکایی تولید کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «باید برخاست» فقط یک شعار نیست؛ منطق پس از تشییع است گفت: اگر این تشییع، ما را از حالت تماشاگر اندوهگین به کنشگر مؤمن و مسئول تبدیل نکند، هنوز حق این خون ادا نشده است،

وی ادامه داد: تشییع رهبر شهید انقلاب باید فراتر از هیجان زودگذر، به فرصتی برای دشمن‌شناسی عمیق و روشن‌تر شدن چهره واقعی جبهه استکبار، به‌ویژه آمریکا، تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: انزجار از آمریکا، در منطق انقلاب، یک هیجان مقطعی یا یک عصبانیت بی‌پشتوانه نیست؛ نتیجه‌ شناخت کارنامه‌ استکبار است. اگر کسی آمریکا را فقط از قاب رسانه‌های بزک‌شده، شعارهای حقوق‌بشری و روایت‌های فریبنده ببیند، طبیعی است که عمق دشمنی او را نفهمد. اما وقتی کارنامه‌ واقعی او در تحقیر ملت‌ها، غارت منابع، حمایت از جنایتکاران، کودتا، تحریم، ترور، جنگ‌افروزی، تحمیل ناامنی و دشمنی با ملت ایران دیده شود، «انزجار از آمریکا» به یک موضع عقلانی، ایمانی و انقلابی تبدیل می‌شود.

جامعه انقلابی نباید اجازه تطهیر چهره آمریکا را بدهد

حجت الاسلام ولدان گفت: تشییع قائد شهید باید این فهم را در جامعه تقویت کند که خون این شهید، بی‌ارتباط با منظومه‌ دشمنی آمریکا و استکبار نیست. ما با یک دشمن خیالی مواجه نیستیم؛ با قدرتی مواجهیم که از هر امکان سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای، اقتصادی و فرهنگی برای ضربه زدن به ملت ایران و محور مقاومت استفاده کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین، تشییع نباید فقط اشک تولید کند؛ باید بصیرت ضدآمریکایی تولید کند. باید به مردم، به‌ویژه جوانان، نشان دهد که «مرگ بر آمریکا» یک شعار احساسی نیست، بلکه فشرده‌ یک تجربه‌ تاریخی و یک تحلیل دقیق تمدنی است.

انزجار از آمریکا باید به رفتار اجتماعی تبدیل شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این انزجار البته نباید صرفاً در زبان بماند. باید در موضع‌گیری، انتخاب، کنش رسانه‌ای، سبک روایت، حساسیت فرهنگی و مرزبندی سیاسی خود را نشان دهد. جامعه‌ای که از آمریکا منزجر است، اجازه نمی‌دهد چهره‌ او در افکار عمومی تطهیر شود؛ اجازه نمی‌دهد روایت دشمن غالب شود؛ اجازه نمی‌دهد خون شهید در گردوغبار سازش و فراموشی دفن شود.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: چهارمین پیام «باید برخاست» این است که باید برخاست؛ تا انزجار از آمریکا از سطح شعار عبور کند و به فهم، موضع و رفتار اجتماعی تبدیل شود.