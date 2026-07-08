ولدان: تشییع «آقای شهید ایران» باید روح استکبارستیزی فعال را احیا کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «باید برخاست» فقط یک شعار نیست؛ منطق پس از تشییع است ، گفت: اگر این تشییع، ما را از حالت تماشاگر اندوهگین به کنشگر مؤمن و مسئول تبدیل نکند، هنوز حق این خون ادا نشده است،

وی ادامه داد: هدف بعثت خون رهبر شهید فقط این نیست که مردم از دشمن بدشان بیاید؛ هدف آن است که روح استکبارستیزی فعال در جامعه زنده شود. نفرت منفعل کافی نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: جامعه‌ مؤمن باید بداند در برابر استکبار چه مسئولیتی دارد، چگونه باید مقاومت کند، چگونه باید روایت بسازد، چگونه باید صف خود را روشن نگه دارد و چگونه باید در میدان‌های فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و تمدنی با دشمن مقابله کند.

حجت الاسلام ولدان گفت: استکبارستیزی یعنی نپذیرفتن سلطه در همه‌ ساحت‌ها؛ نه فقط در سیاست خارجی، بلکه در ذهن، فرهنگ، اقتصاد، رسانه، سبک زندگی و الگوی پیشرفت. یعنی جامعه‌ای بسازیم که مرعوب آمریکا نشود، شیفته‌ غرب نماند، نسخه‌ نجات را از اتاق فکر دشمن نگیرد و عزت خود را در تبعیت از مستکبران جست‌وجو نکند.

وی ادامه داد: تشییع قائد شهید باید این روحیه را دوباره در مردم زنده کند که راه شهید، راه مقاومت، عزت، استقلال و ایستادگی است؛ نه راه عقب‌نشینی، عادی‌سازی دشمن و خلع سلاح گفتمانی.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این استکبارستیزی باید در عمل، خود را در چند میدان تبیین‌گری و روشنگری، در حضور اجتماعی مؤمنانه، در حمایت از جبهه‌ مقاومت، در پاسداری از آرمان‌های انقلاب، در افشاگری نسبت به تحریف‌های رسانه‌ای و در تربیت نسل جدید مقاوم و بصیر خود را نشان دهد. خون شهید وقتی زنده می‌ماند که به «کنش» تبدیل شود، نه فقط به «حس».

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: باید برخاست؛ تا از نفرت منفعل عبور کنیم و به استکبارستیزی فعال، آگاهانه و میدان‌دار برسیم.