تشییع رهبر شهید انقلاب، نمایش اقتدار و نصرت الهی بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، ظهر سه شنبه در اجتماع روحانیون و دانشگاهیان در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، حضور گسترده مردم در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید را نماد اقتدار، وحدت و تجدید بیعت با ولایت دانست و گفت: امروز در یک مراسم سوگواری صرف گرد هم نیامده‌ایم، بلکه این اجتماع، نمایش قدرت، اقتدار و نصرت الهی و آغاز مرحله‌ای تازه در مسیر انقلاب اسلامی است.

وی با تجلیل از حضور مردم در ماه‌های گذشته، آنان را «امت مبعوث» خواند و افزود: ملت ایران با صبر، استقامت و حضور باشکوه خود، بار دیگر وفاداری به آرمان‌های انقلاب، ولایت و خون شهیدان را به نمایش گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه علمی و مدیریتی رهبر شهید، گفت: ایشان با نگاه تمدنی، در عرصه‌های علم، فناوری، فرهنگ، حکمرانی و تربیت نسل، نقشی بی‌بدیل ایفا کرد و ثمره سال‌ها هدایت و کادرسازی امروز در پیشرفت‌های علمی و اقتدار کشور نمایان است.

حجت السلام ولدان با استناد به آیه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی»، مهم‌ترین پیام امروز جامعه را «قیام لله» عنوان کرد و گفت: بعثت حقیقی، برانگیختگی، بصیرت و حرکت در مسیر تحقق اهداف الهی است و هر فرد باید نقش خود را در پاسداری از خون شهیدان و پیشبرد آرمان‌های انقلاب ایفا کند.

وی تصریح کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید، پایان راه نیست، بلکه آغاز فصلی تازه از حرکت ملت ایران است و مردم با حضور میلیونی خود نشان دادند همچنان پشتیبان نظام، انقلاب و ولایت هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر ضرورت تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: امروز ملت ایران با حضور در صحنه، وفاداری خود را به مسیر انقلاب و ادامه راه شهیدان اعلام می‌کند.