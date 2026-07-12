تحقق آرمان رهبر شهید انقلاب، امتداد راه اوست

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاوت میان دو مفهوم «انتقام» و «خونخواهی» گفت: بسیاری خونخواهی را مساوی با انتقام میدانند، در حالی که در منطق قرآن، اهلبیت علیهمالسلام و فرهنگ عاشورا، انتقام تنها بخشی از خونخواهی است و همه حقیقت آن را تشکیل نمیدهد.
وی با بیان اینکه «ثَأر» به معنای مطالبه خون مظلوم و احقاق حق او است، افزود: خونخواهی از لحظه شهادت آغاز میشود و تا زمانی ادامه دارد که هم عاملان جنایت به سزای عادلانه اعمال خود برسند و هم آرمانها و اهداف شهید در جامعه محقق شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به آیه شریفه «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ» تصریح کرد: قرآن کریم انتقام را خشم و واکنشی کور معرفی نمیکند، بلکه آن را جلوهای از اجرای عدالت میداند؛ از اینرو مجازات جنایتکاران تنها یکی از مراحل خونخواهی است و این مفهوم به آن محدود نمیشود.
خونخواهی واقعی به معنای حفظ و تبیین پیام شهید است
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: خونخواهی واقعی به معنای حفظ و تبیین پیام شهید، افشای جبهه باطل، جلوگیری از تکرار ظلم و تلاش برای ساختن جامعهای است که ارزشهای شهید در آن جاری و حاکم باشد.
وی تأکید کرد: میتوان گفت انتقام، پایان کار قاتل است، اما خونخواهی، آغاز راه شهید و استمرار مسیر او در جامعه است؛ مسیری که با زنده نگه داشتن آرمانهای شهدا و تحقق عدالت ادامه پیدا میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس درباره شعار «یا لثارات الحسین» نیز گفت: این شعار هرگز به معنای انتقام شخصی نیست، بلکه اعلام نهضتی برای ریشهکن کردن ظلم، اقامه حق و برپایی عدالت الهی است.
حجت الاسلام ولدان در پایان خاطرنشان کرد: حضرت مهدی (عج) خونخواه امام حسین (ع) است؛ به این معنا که هم عدالت را درباره جنایتکاران اجرا خواهد کرد و هم جامعهای را بنا خواهد نهاد که در آن دیگر ظلم و ستم مجالی برای تکرار نداشته باشد.
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