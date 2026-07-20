به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محبی گفت: بیشترین آسیب‌ها در حوزه زیرساختی بوده و در بخش نظامی نیز خسارت‌هایی وارد شده که میزان آن توسط مجموعه‌های مربوطه در حال بررسی و اعلام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: در حملات اخیر علاوه بر برخی زیرساخت‌های نظامی بخش‌هایی از حوزه بندری دیده‌بانی و مراقبت‌های دریایی، همچنین تاسیسات فرودگاهی استان آسیب دیده است.

وی تصریح کرد: در فرودگاه کنارک و ایرانشهر آسیب‌ها قابل توجه بوده و بخشی از تاسیسات زیرساختی آن دچار خسارت شده است.

وی ادامه داد: همچنین ساختمان و تجهیزات هواشناسی مستقر در این منطقه به‌طور کامل از بین رفته است.

محبی گفت: زیرساخت‌های انرژی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و تاسیسات خدماتی نیز در جریان این حملات آسیب دیده‌اند که بیشترین خسارت در بخش تولیدی و صنعتی مربوط به شهرک‌های صنعتی کنارک بوده و در سایر شهرهای استان تعداد واحدهای آسیب‌دیده محدودتر است.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز از این خسارت‌ها بی‌نصیب نمانده و حوزه گردشگری به‌ویژه گردشگری دریایی آسیب‌هایی متحمل شده است و کلبه‌های غواصی، تجهیزات آموزشی و تفریحی دریایی همچنین برخی لنج‌ها و قایق‌های تفریحی دچار خسارت شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به خسارت‌های واردشده به اموال مردم افزود: خودروهای شهروندان نیز بر اثر ترکش‌ها، موج انفجار و آثار ناشی از حملات دچار آسیب شده‌اند و در این بخش نیز خسارت قابل توجهی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این رقم برآورد اولیه خسارت‌هاست، افزود: تاکنون میزان خسارت وارده به بخش‌های غیرنظامی شامل اماکن مذهبی و فرهنگی، واحدهای تولیدی، زیرساخت‌های انرژی، موسسات آموزشی، خودروها و شناورها بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد.