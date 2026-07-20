https://mehrnews.com/x3cCct ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷ کد مطلب 6893734 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷ گزارش خبرنگار مهر از جریان زندگی مردم در چابهار چابهار - خبرنگار مهر با حضور در یکی از خیابانهای شهر چابهار از آرامش و جریان زندگی مردم خبر داد. دریافت 14 MB کد مطلب 6893734 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ درخشش سیستان و بلوچستان در توسعه گلخانه ها سوزن دوزی بانوان بلوچ؛ پلی میان میراث کهن و اشتغال پایدار خسارت ۲۰۰۰ میلیاردی جنگ به زیرساختهای استان سیستان و بلوچستان برچسبها بندر چابهار جنگ رمضان مشارکت مردمی
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