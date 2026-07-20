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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از جریان زندگی مردم در چابهار

گزارش خبرنگار مهر از جریان زندگی مردم در چابهار

چابهار - خبرنگار مهر با حضور در یکی از خیابان‌های شهر چابهار از آرامش و جریان زندگی مردم خبر داد.

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کد مطلب 6893734

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