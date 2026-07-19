https://mehrnews.com/x3cBSw ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6892952 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ بسته خبری شبانه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6892952 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ درخشش سیستان و بلوچستان در توسعه گلخانه ها اختصاص بیش از ۲هزار دستگاه تلویزیون هوشمند به مدارس سیستان و بلوچستان دانش بومی کشاورزان بلوچ؛ الگویی موفق در اقلیم خشک بلوچستان رکورد شکنی دانش آموزان سیستان و بلوچستان؛ ۸۱۰۰ محیط یار در سطح استان برچسبها بسته خبری زاهدان اتباع افغانستانی رفع تصرف از اراضی ملی
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