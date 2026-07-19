https://mehrnews.com/x3cBVy ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ کد مطلب 6893052 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ ۱۴۰ شب ایستادگی در خیابانهای زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و چهلمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 46 MB کد مطلب 6893052 کپی شد مطالب مرتبط آبیک در شب ۱۴۱؛ حضور مردم روایت تداوم همبستگی تعطیلی زود هنگام ادارات سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه اختصاص بیش از ۲هزار دستگاه تلویزیون هوشمند به مدارس سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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