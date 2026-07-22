۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴

اینفوگرافیک؛ ارزش تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ۲۱۳ همت رسید

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تحقق ۲۱۳ همت ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

اینفوگرافیک؛ ارزش تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ۲۱۳ همت رسید

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