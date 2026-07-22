استانها آذربایجان شرقی ۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴ اینفوگرافیک؛ ارزش تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ۲۱۳ همت رسید تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تحقق ۲۱۳ همت ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد. برچسبها کشاورزی شهرام شفیعی تبریز اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط شفیعی: ارزش تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ۲۱۳ همت رسید مدیریت هوشمند انرژی؛ ضامن امنیت غذایی و تداوم تولید سهم ۴۶۰ هزار هکتاری گندم در الگوی کشت گلستان پیشبینی تولید ۸ هزار تن آفتابگردان آجیلی در مرند برندسازی وبازار دیجیتال؛راهبرد توسعه کاری بانوان کشاورز آذربایجانشرقی الگوی کشت؛ نسخه گلستان برای عبور از کم آبی و تأمین امنیت غذایی
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