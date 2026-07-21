شفیعی: ارزش تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ۲۱۳ همت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه ارزشآفرین بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی تنها تولیدکننده مواد غذایی نیست، بلکه یکی از مهمترین موتورهای خلق ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد استان به شمار میرود. خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده، استفاده از ظرفیتهای علمی و توسعه روشهای نوین تولید، ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۰ همت رسیده است.
وی افزود: مجموع ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۱۳ همت برآورد شده که نسبت سال قبل از آن رشد ۶۰ درصدی داشته است و بخش قابل توجهی از آن به ارزش افزوده تبدیل شده است؛ موضوعی که بیانگر افزایش بهرهوری و حرکت بخش کشاورزی به سمت تولید اقتصادی و دانشبنیان است.
شفیعی با بیان اینکه زیر بخش باغبانی بیشترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی استان دارد، تصریح کرد: محصولات باغی با ارزش اقتصادی بالا نظیر انگور، سیب، زردآلو، بادام و گردو و همچنین محصولات گلخانهای از جمله خیار و گوجهفرنگی بیشترین نقش را در افزایش ارزش افزوده ایفا میکنند و توسعه این محصولات از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: افزایش ارزش افزوده تنها به افزایش تولید وابسته نیست، بلکه ارتقای بهرهوری، توسعه فناوری، بهبود مدیریت مزرعه، اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانهها، مکانیزاسیون، کاهش ضایعات، تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصولات کشاورزی از مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه، توسعه دانش فنی، افزایش بهرهوری عوامل تولید و رفع موانع و چالشهای موجود، توانسته است سهم ارزش افزوده را از کل تولیدات بخش کشاورزی افزایش دهد و زمینه ارتقای درآمد بهرهبرداران را فراهم سازد.
شفیعی با اشاره به تأثیر شرایط محیطی بر اقتصاد کشاورزی گفت: ارزش افزوده این بخش به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، میزان تولید، هزینه نهادهها و واسطههای تولید وابسته است و هرگونه تغییر در این مؤلفهها میتواند بر میزان ارزش افزوده اثرگذار باشد. از این رو توسعه سامانههای نوین آبیاری، مدیریت منابع آب، گسترش کشاورزی هوشمند، بیمه محصولات کشاورزی و حمایت از سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، از مهمترین برنامههای سازمان برای پایداری تولید و افزایش ارزش افزوده در سالهای آینده خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: آذربایجان شرقی با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات، گلخانهها و صنایع تبدیلی، میتواند با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده و زمینه افزایش درآمد کشاورزان و رونق تولید را بیش از پیش فراهم کند.
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