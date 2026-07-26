به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب اعضای هیئت مؤسس اتحادیه گلخانهداران آذربایجانشرقی با حضور شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با هدف ساماندهی، تقویت تشکلهای بخش کشاورزی و همافزایی فعالان حوزه گلخانهای صبح یکشنبه برگزار شد.
شفیعی در این جلسه با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان و مدیریت بهینه منابع آبی، اظهار کرد: تشکیل اتحادیه گلخانهداران استان، گامی در جهت انسجام تولیدکنندگان، حمایت از فعالان این بخش و توسعه فعالیتهای گلخانهای است.
وی با بیان اینکه تشکلهای تخصصی نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار بخش کشاورزی دارند، افزود: انتظار میرود هیئت مؤسس با تدوین اساسنامه و پیگیری مراحل قانونی ثبت، زمینه آغاز فعالیت رسمی اتحادیه را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: تشکیل این اتحادیه میتواند با ایجاد تعامل مؤثر میان تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی، زمینه افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات گلخانهای، توسعه صادرات و رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان را فراهم سازد.
در این نشست، پس از بررسی چالشها و ظرفیتهای توسعه کشتهای گلخانهای و تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت این بخش، اعضای هیئت مؤسس اتحادیه گلخانهداران آذربایجانشرقی انتخاب شدند.
بر این اساس، مرتضی مقنی، حسن عبدی، ابوالفضل سیفی، علی سعادتی، رامین هوشمند، سلمان شفاعت، ایوب ایرانیفام و ناصر علیاکبری به عنوان اعضای هیئت مؤسس اتحادیه گلخانهداران آذربایجانشرقی برگزیده شدند.
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