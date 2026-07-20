به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الهیاری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از پیشبینی تولید ۸ هزار تن آفتابگردان آجیلی در مزارع شهرستان مرند خبر داد و گفت: استفاده از ارقام هیبرید و مدیریت علمی مزارع، ضمن افزایش بهرهوری، تولید این محصول را در شرایط کمآبی و تنشهای اقلیمی پایدار کرده است.
الهیاری افزود: با وجود محدودیت منابع آبی و فشارهای اقلیمی، اجرای مدیریت صحیح مزرعه، اصلاح الگوی مصرف آب و استفاده از ارقام اصلاحشده، مانع افت عملکرد کمی و کیفی مزارع آفتابگردان شده است.
وی با اشاره به جایگزینی ارقام هیبرید «T6»، «S300» و «S400» به جای ارقام بومی افزود: عملکرد این ارقام به بیش از ۴ تن در هکتار رسیده و نقش مهمی در افزایش بهرهوری و پایداری تولید ایفا کرده است.
الهیاری توسعه کشت آفتابگردان آجیلی را یکی از محورهای درآمدزایی کشاورزان مرند دانست و گفت: استقبال بازار از این محصول و مزیتهای نسبی منطقه، زمینه گسترش سطح زیر کشت و افزایش ارزش افزوده تولید را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه خدمات آموزشی و ترویجی کارشناسان جهاد کشاورزی تا پایان فصل برداشت ادامه دارد، افزود: برداشت محصول از نیمه مرداد آغاز شده و تا شهریورماه با نظارت کارشناسان ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی مرند نیز با اشاره به مزیتهای ارقام هیبرید گفت: ارقام بومی به دلیل حساسیت به خوابیدگی، شکستگی ساقه، پوکی دانه و بیماریهای قارچی، توجیه اقتصادی خود را از دست داده بودند.
مریم فرزانیان افزود: ارقام هیبرید با برخورداری از ویژگیهای ژنتیکی برتر، دوره رشد کوتاهتر، مقاومت بیشتر در برابر تنشهای محیطی و بازارپسندی بالاتر، زمینه تغییر الگوی کشت از روشهای سنتی به تولید بهرهور را فراهم کردهاند.
وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار هکتار از اراضی مرند زیر کشت آفتابگردان قرار دارد، گفت: نزدیک به ۸۰۰ نفر بهصورت مستقیم در مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول اشتغال دارند.
فرزانیان رعایت تناوب کشت آفتابگردان با غلات را از اصول مدیریت تلفیقی زراعت عنوان کرد و افزود: این روش نقش مؤثری در کاهش آفات و بیماریها دارد و با توجه به توان اکولوژیک منطقه، کشت دوم نیز میتواند به افزایش بهرهوری اراضی آبی کمک کند.
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