به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی بانوان فعال و تأثیرگذار بخش کشاورزی آذربایجانشرقی صبح دوشنبه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد.
شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی در این نشست با تأکید بر نقش بانوان در تولید، صنایع تبدیلی و اقتصاد روستایی، اظهار کرد: بانوان از پیشرانان اصلی توسعه بخش کشاورزی هستند و باید زمینه حضور مؤثرتر آنان در بازار و فرآیندهای اقتصادی فراهم شود.
شفیعی توسعه روستابازارها، عرضه مستقیم محصولات، برندسازی تولیدات بانوان و بهرهگیری از ظرفیت بازارهای دیجیتال را از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان دانست و افزود: برندسازی محصولات و استفاده از بسترهای نوین فروش، علاوه بر افزایش ارزش افزوده، سهم واسطهها را کاهش داده و امکان حضور رقابتی محصولات بانوان در بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم میکند.
وی همچنین شناسایی بانوان کارآفرین، انتقال تجربیات موفق و انعکاس مسائل و چالشهای این حوزه به مدیران ملی را از الزامات توسعه پایدار کشاورزی عنوان کرد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی نیز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد به اشتغال روستایی گفت: اقتصاد روستاها باید از الگوی معیشتی عبور کرده و با تکیه بر بهرهوری، تکمیل زنجیرههای تولید و ایجاد ارزش افزوده به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
رسول خدابخش با اشاره به نقش اثرگذار زنان در توسعه روستاها افزود: مطالعات انجامشده نشان میدهد بانوان روستایی از مهمترین حلقههای توسعه هستند و حضور آنان باید در تمامی مراحل زنجیره تولید تقویت شود.
وی صندوقهای خرد محلی را از ظرفیتهای مهم توانمندسازی زنان روستایی برشمرد و تصریح کرد: حمایت از این صندوقها، ارائه آموزشهای کاربردی و تقویت پیوند میان اجزای زنجیره تولید، زمینه توسعه کسبوکارهای روستایی و افزایش بازدهی اقتصادی را فراهم میکند.
در ادامه، مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به نقش بانوان در خانواده و جامعه، آنان را از ارکان اصلی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین مجید نجفی اظهار کرد: بانوان با ایفای نقش هدایتگری و تربیتی، علاوه بر استحکام بنیان خانواده، نقش مهمی در تربیت نسل آینده و ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه ایفا میکنند.
در این نشست همچنین ظرفیتها و توانمندیهای بانوان فعال بخش کشاورزی استان بررسی شد و بر تقویت حضور زنان در زنجیره تولید، توسعه فعالیتهای کارآفرینانه، حمایت از طرحهای اشتغالزا، شناسایی بانوان موفق و بهرهگیری از ظرفیت زنان روستایی و عشایری تأکید شد.
بانوان فعال بخش کشاورزی نیز با بیان دیدگاهها، تجربیات و پیشنهادهای خود، راهکارهایی برای توسعه کسبوکارهای روستایی، ارتقای جایگاه زنان و افزایش نقش آنان در اقتصاد کشاورزی ارائه کردند.
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