مدیریت هوشمند انرژی؛ ضامن امنیت غذایی و تداوم تولید

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ سجاد صفری: در شرایطی که افزایش دمای هوا و ناترازی تولید و مصرف برق، شبکه سراسری انرژی کشور را با چالشهای فصلی روبرو کرده است، بخش کشاورزی آذربایجانشرقی با پیشگامی در پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، الگوی جدیدی از مدیریت هوشمند مصرف را برای حفظ پایداری تولید و امنیت غذایی ارائه داده است.
شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت عبور موفق از روزهای اوج مصرف تابستان، اظهار کرد: مدیریت مصرف برق به معنای کاهش بهرهوری یا توقف فعالیتهای تولیدی نیست؛ بلکه با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه میتوان همگام با پایداری شبکه برق، استمرار تولید را تضمین کرد.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی به عنوان نخستین دستگاه اجرایی در استان و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به پویش "۲۵ درجه" پیوسته است. این اقدام نه یک بخشنامه اداری، بلکه یک مسئولیت ملی و اجتماعی برای صیانت از منابع حیاتی کشور است.
شفیعی با تأکید بر نقش کلیدی بهرهبرداران در این عرصه خاطرنشان کرد: کشاورزان، گلخانهداران و دامداران ما امروز در صف مقدم تولید پایدار هستند. تنظیم دمای سیستمهای سرمایشی روی ۲۵ درجه، سرویس منظم موتورهای الکتریکی و انتقال زمان آبیاری به ساعات کمباری شبکه، تأثیرات مستقیمی در کاهش هزینههای جاری و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته دارد که در نهایت، امنیت غذایی سفره مردم را تأمین میکند.
حرکت به سمت کشاورزی کممصرف و بهرهور
در ادامه این گفتگو، صادق نادری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی، با تمرکز بر راهکارهای فنی در بخش تولیدات گیاهی و صنایع وابسته، به خبرنگار مهر گفت: در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری غذایی که یکی از ارکان مهم ارزشافزوده کشاورزی استان است، مدیریت انرژی یک ضرورت حیاتی است.
نادری افزود: ما از کارخانجات صنایع تبدیلی استان خواستهایم تا با سرویس منظم تجهیزات، استفاده از ماشینآلات با راندمان بالا و مدیریت دقیق مصرف در ساعات اوج بار، بهرهوری خود را افزایش دهند. هر کیلووات صرفهجویی در این واحدها، گامی بلند برای جلوگیری از خسارات احتمالی به محصولات کشاورزی و تضمین زنجیره تأمین است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص راهکارهای عملیاتی در بخش آبیاری تصریح کرد: بسیاری از پمپهای آب کشاورزی پتانسیل بالایی برای بهینهسازی دارند. برنامهریزی هوشمند برای آبیاری در ساعات کمباری شبکه، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، موجب میشود تا هزینه تولید در هر هکتار کاهش یابد. ما معتقدیم تجهیزات سالم و مدیریت هوشمند، پشتوانه اصلی سودآوری تولیدکنندگان ماست.
مسئولیت همگانی برای عبور از پیک مصرف
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم فرهنگسازی گفت: در این مسیر، تمام مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها موظف به نظارت بر ساختمانهای اداری و ترویج الگوهای مصرف در میان بهرهبرداران شدهاند. خاموش کردن رایانهها و روشناییهای غیرضروری پس از ساعت کاری، تنها یک اقدام کوچک است که در کنار مشارکت عمومی، تأثیرات بزرگی بر پایداری برق کشور خواهد داشت.
صادق نادری نیز در پایان با دعوت از تمامی فعالان حوزه کشاورزی برای مشارکت در این پویش ملی تأکید کرد: امروز بخش کشاورزی استان با تکیه بر دانش فنی و مسئولیتپذیری اجتماعی، در کنار مردم و دولت ایستاده است تا تابستانی همراه با آرامش و تولید پایدار را رقم بزنیم. مدیریت مصرف انرژی، سرمایهگذاری برای آینده تولید در این مرز و بوم است.
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