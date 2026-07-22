سهم ۴۶۰ هزار هکتاری گندم در الگوی کشت گلستان

ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تدوین الگوی کشت در استان بر اساس منابع آب قابل برنامه‌ریزی، شرایط اقلیمی و سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود تا ضمن حفظ منابع آبی، تولید محصولات راهبردی نیز تضمین شود.

وی افزود: وزارت نیرو هر سال میزان آب قابل بهره‌برداری از منابع سطحی و زیرزمینی را اعلام می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با توجه به این ظرفیت، سیاست‌های خودکفایی در محصولات اساسی، نیاز بازار و برنامه‌های صادراتی، الگوی کشت هر استان را تعیین و ابلاغ می‌کند.

وی افزود: این الگو با مشارکت متخصصان، مرکز تحقیقات کشاورزی و کارشناسان ملی و استانی تدوین می‌شود و پس از ابلاغ، سازمان جهاد کشاورزی گلستان با توجه به ظرفیت‌های هر شهرستان، نوع محصول، سطح زیرکشت و نیاز آبی آن را در ۱۴ شهرستان استان توزیع و اجرا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه الگوی کشت باید متناسب با منابع آب موجود باشد، گفت: امسال کشت ۷۱۲ هزار هکتار محصولات زراعی برای استان برنامه‌ریزی شده که ۶۱۸ هزار هکتار آن به کشت‌های پاییزه اختصاص دارد؛ کشت‌هایی که بیشترین بهره را از بارندگی‌های فصلی می‌برند و وابستگی کمتری به آبیاری دارند.

هزارجریبی ادامه داد: گندم همچنان مهم‌ترین محصول راهبردی گلستان است و امسال ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص یافته است. همچنین کلزا، جو، چغندرقند، سیب‌زمینی، برنج، پنبه، سویا و ذرت علوفه‌ای از دیگر محصولات پیش‌بینی‌شده در الگوی کشت استان هستند.

وی با اشاره به نقش گلستان در تأمین محصولات کشاورزی کشور افزود: اگرچه سطح زیرکشت سیب‌زمینی در استان زیاد نیست، اما گلستان حدود ۴۵ روز از نیاز کشور به این محصول را تأمین می‌کند؛ از این رو تنظیم سطح کشت این محصول اهمیت ویژه‌ای دارد تا هم بازار با کمبود مواجه نشود و هم کشاورزان از نوسانات قیمت آسیب نبینند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین از اختصاص هشت هزار هکتار به کشت چغندرقند خبر داد و گفت: این محصول در قالب قرارداد با کارخانه‌های قند کشت می‌شود تا تولید و بازاررسانی آن با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد.

وی با اشاره به وضعیت منابع آب استان خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۱۲ هزار هکتار اراضی زراعی پیش‌بینی‌شده، تنها حدود ۲۳۰ هزار هکتار به آبیاری نیاز دارد و بخش عمده مزارع، به‌ویژه در کشت‌های پاییزه، از نزولات جوی بهره‌مند می‌شوند که این ویژگی، گلستان را نسبت به بسیاری از استان‌های کشور متمایز کرده است.

هزارجریبی تأکید کرد: اصلاح و به‌روزرسانی سالانه الگوی کشت با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب و تحقق امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بخش کشاورزی استان است و تلاش می‌شود این برنامه هر سال متناسب با شرایط منابع آبی و نیازهای کشور بهبود یابد.