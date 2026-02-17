جزیره اپستین
جزیرهای کوچک در آبهای کارائیب که سالها در مالکیت سرمایهدار آمریکایی «جفری اپستین» قرار داشت، امروز به مرکز یکی از جنجالیترین پروندههای جنایی و اخلاقی در آمریکا تبدیل شده است؛ پروندهای که علاوه بر اتهامهای گسترده کودکآزاری، قاچاق جنسی، و اعمال شنیع توجهها را به مقامات بلندپایه سیاسی، اقتصادی و سلطنتی غرب نیز جلب کرده است.
بنا بر کیفرخواست دادستانهای فدرال آمریکا، جزیره «Little Saint James» (لیتل سِینت جیمز) واقع در قلمرو جزایر ویرجین آمریکا، یکی از محلهای وقوع جرایم بالا بوده است. در اسناد منتشرشده از پرونده جنجالی اپستین، نام بیل کلینتون، رئیسجمهور اسبق و دونالد ترامپ رئیسجمهور کنونی آمریکا، شاهزاده اندرو عضو ارشد خاندان سلطنتی انگلیس، ایهود باراک، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی، بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و کوین اسپیسی بازیگر سرشناس آمریکایی نیز مطرح شده است؛ موضوعی که ابعاد فساد اخلاقی نخبگان غرب و نفوذ قدرت در سطح جهانی را برجسته میکند.
بازداشت اپستین در سال ۲۰۱۹ و مرگ او در زندان که بهطور رسمی «خودکشی» اعلام شد ، همچنان یکی از نقاط ابهام پرونده به شمار میرود و این پرونده را به یکی از بحثبرانگیزترین نمونههای پیوند ثروت، قدرت و مصونیت در آمریکا بدل کرده است.
گروه بینالملل مهر در پرونده «جزیره اپستین؛ پشتپرده جنایت و سیاست در آمریکا» به بررسی ابعاد داخلی و بینالمللی این پرونده، شبکه پیچیده ارتباطات و فساد نخبگان غرب و پیامدهای جهانی آن میپردازد.