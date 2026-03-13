۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

نماینده کنگره: نام ترامپ ۳۸ هزار بار در پرونده‌های اپستین آمده است

نماینده کنگره: نام ترامپ ۳۸ هزار بار در پرونده‌های اپستین آمده است

نماینده کنگره آمریکا از ایالت مینه‌ سوتا اعلام کرد: نام ترامپ ۳۸ هزار بار در پرونده‌های اپستین آمده است؛ آن وقت او درباره ارتباطش با اپستین دروغ می گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایلهان عمر» نماینده کنگره آمریکا از ایالت مینه‌ سوتا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به انکارهای ترامپ درباره ارتباط وی با جفری اپستین (مجرم جنسی معروف آمریکا) پاسخ داد.

نماینده کنگره: نام ترامپ ۳۸ هزار بار در پرونده‌های اپستین آمده است

نماینده کنگره آمریکا از ایالت مینه‌ سوتا و عضو مسلمان کنگره آمریکا در این خصوص اعلام کرد: اسم ترامپ ۳۸ هزار بار در پرونده‌های اپستین آمده است. ترامپ به اپستین نامه نوشته و از راز فوق‌ العاده‌ شان گفته بود.

«ایلهان عمر» در این باره اضافه کرد: ترامپ با جت شخصی اپستین پرواز کرده و بعد دروغ گفته است (که من با او ارتباطی نداشتم).

کد خبر 6773324

    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      کشورهای عربی جنایتکار در منطقه و در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جنایت، تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل دفاع و حمایت می کنند.
    • اذرگون IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      بچه ها هم قربانی شدند معلوم نیست به چه صورت

