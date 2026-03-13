به گزارش خبرگزاری مهر، «ایلهان عمر» نماینده کنگره آمریکا از ایالت مینه‌ سوتا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به انکارهای ترامپ درباره ارتباط وی با جفری اپستین (مجرم جنسی معروف آمریکا) پاسخ داد.

نماینده کنگره آمریکا از ایالت مینه‌ سوتا و عضو مسلمان کنگره آمریکا در این خصوص اعلام کرد: اسم ترامپ ۳۸ هزار بار در پرونده‌های اپستین آمده است. ترامپ به اپستین نامه نوشته و از راز فوق‌ العاده‌ شان گفته بود.

«ایلهان عمر» در این باره اضافه کرد: ترامپ با جت شخصی اپستین پرواز کرده و بعد دروغ گفته است (که من با او ارتباطی نداشتم).