پای پلیس انگلیس نیز به پرونده مجرم جنسی معروف آمریکا باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، اسناد منتشر شده در چارچوب پرونده جفری اپستین قاچاقچی و مجرم جنسی معروف آمریکا نشان می دهد نیروهای پلیس انگلیس به عنوان محافظان شاهزاده سابق، اندرو مونت‌باتن-ویندزور برادر چارلز سوم پادشاه این کشور در یک مراسم برگزار شده توسط اپستین نقش آفرینی کرده اند.

نشریه استاندارد گزارش داد، نیروهای پلیس لندن برای تأمین امنیت برادر پادشاه انگلیس به یک مراسم شبانه در مقر اقامت اپستین در نیویورک رفته بودند.

این مراسم در سال ۲۰۱۰ برگزار شده بود. نیروهای امنیتی مذکور در خانه اپستین در نیویورک رفت و آمد داشتند. پلیس انگلیس نیز اعلام کرده در این خصوص تحقیقات به عمل می آورد.

دولت انگلیس در حال بررسی قانون جدیدی است که می‌ تواند شاهزاده سابق، برادر چارلز سوم پادشاه این کشور را از صف جانشینی سلطنتی حذف کند.

مقاماتی از انگلیس روز جمعه به شرط ناشناس ماندن با بی‌بی‌سی صحبت کرده و گفتند که این تصمیم می‌ تواند پس از پایان تحقیقات پلیس در مورد روابط شاهزاده سابق با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی اتخاذ شود.

بی‌بی‌سی در این خصوص گزارش داد: این اقدام پس از پایان تحقیقات جاری پلیس انجام خواهد شد.

شاهزاده سابق، «اندرو مونت‌باتن-ویندزور» روز پنجشنبه در شصت و ششمین سالروز تولدش، به ظن سوء رفتار در یک دفتر دولتی مرتبط با دوستی‌ اش با اپستین بازداشت شد. او به مدت ۱۱ ساعت در بازداشت بود.

گفتنی است که این شاهزاده سابق در پاییز گذشته و پس از افشای ارتباطش با جفری اپستین از عنوان سلطنتی خود محروم شده بود.