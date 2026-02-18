به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: پس از آنکه گوردون براون نخست وزیر اسبق انگلیس مدعی شد جفری اپستین مجرم جنسی آمریکایی از فرودگاه استنستد در اسکس برای «انتقال دختران» استفاده کرده، پلیس انگلیس بررسی این ادعاها را آغاز کرده است.
براساس این گزارش، پلیس انگلیس دامنه بررسیهای خود درباره ارتباطات اپستین با این کشور را گسترش داده و برای نخستینبار تأیید کرده است که ادعاهای مربوط به استفاده او از دهها پرواز خصوصی به فرودگاههای انگلیس برای قاچاق زنان را بررسی میکند.
یکی از منابع ارشد پلیس به گاردین گفت: انتظار میرود در پی انتشار میلیونها سند مربوط به اپستین، سونامی ادعاها علیه افراد و نهادها مطرح شود.
تحقیق بیبیسی در ماه دسامبر نشان داد ۸۷ پرواز مرتبط با اپستین بین اوایل دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸ به یا از فرودگاههای انگلیس انجام شده است.
بیانیه پلیس اسکس پس از آن منتشر شد که گاردین فاش کرد شورای رؤسای پلیس ملی (NPCC) اعلام کرده گروهی ملی برای حمایت از نیروهای پلیس انگلیس که در حال ارزیابی ادعاها پس از انتشار اسناد اپستین هستند، تشکیل شده است.
