جزئیات جدید از پرونده اپستین؛ نام چامسکی و بیل گیتس دوباره خبرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، امروز عکس‌های جدیدی در ارتباط با پرونده «جفری آپستین»، سرمایه‌دار آمریکایی منتشر شد که نکته قابل توجه در آن تصویر نوآم چامسکی و بیل گیتس در جزیره بود.

بر اساس این گزارش، اسکرین شات پیام‌ها هم نشان می‌دهد که آنها از طریق واتس اپ درباره دختران زیر سن قانونی به هم پیام می‌دادند، روی پای یکی از دختران هم قد او را نوشته‌اند؛ چهار فوت و ده اینچ، یعنی فقط یک متر و چهل سانتی متر!

پرونده جفری اپستین پس از افشای اتهامات گسترده درباره سوءاستفاده جنسی سازمان‌یافته از دختران زیر سن قانونی، به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شد.

اپستین در سال ۲۰۱۹ در زندان به‌طرزی مشکوک جان باخت؛ رخدادی که موجب شد بسیاری از ابعاد این پرونده بدون رسیدگی قضائی نهایی باقی بماند.

در سال‌های اخیر، با انتشار اسناد، فهرست تماس‌ها و برخی ایمیل‌ها، نام شماری از سیاستمداران، سرمایه‌داران و چهره‌های دانشگاهی در حاشیه این پرونده مطرح شده است.

نام نوام چامسکی، زبان‌شناس و نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی، پس از انتشار اسناد و ایمیل‌های مرتبط با جفری اپستین در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. علت این موضوع، ثبت چند دیدار و تماس محدود میان چامسکی و اپستین در سال‌های پس از محکومیت اپستین در سال ۲۰۰۸ بود؛ دیدارهایی که عمدتاً در چارچوب محافل دانشگاهی و فکری و با واسطه برخی چهره‌های مرتبط با دانشگاه MIT انجام شده است.

چامسکی در واکنش به این موضوع صراحتاً اعلام کرد که این دیدارها ماهیت شخصی یا غیرقانونی نداشته و هیچ‌گونه ارتباطی با شبکه سوءاستفاده جنسی اپستین نداشته است.

او تأکید کرده که هیچ اتهام قضائی، تحقیق رسمی یا پرونده‌ای علیه او در ارتباط با اپستین وجود ندارد و صرفِ ملاقات یا گفت‌وگو، به‌معنای مشارکت در جرایم اپستین نیست.

بیل گیتس نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که ارتباطش با اپستین «اشتباهی در قضاوت» بوده و هیچ‌گونه مشارکتی در جرایم منتسب به او نداشته است.

نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز بارها در ارتباط با پرونده اپستین مطرح شده است؛ پرونده‌ای که مخالفان سیاسی وی تلاش دارند از آن برای تحت‌فشار قرار دادن رئیس‌جمهور آمریکا بهره‌برداری کنند.

هرچند ترامپ هرگونه ارتباط با اقدامات مجرمانه اپستین را رد کرده، اما بازنشر اسناد و تصاویر منتسب به این پرونده می‌تواند به تشدید جنگ سیاسی و رسانه‌ای علیه وی در داخل آمریکا دامن بزند.

به‌گفته تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ای، بازنشر اسناد و تصاویر منتسب به پرونده اپستین بیش از آنکه صرفاً یک افشاگری حقوقی باشد، به ابزاری در نبرد قدرت و تسویه‌حساب‌های سیاسی در آمریکا تبدیل شده است.