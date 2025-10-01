به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که قایق‌های رژیم صهیونیستی، کشتی‌های ناوگان «صمود» را محاصره کردند.

بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن کشتی‌های اسرائیلی به ناوگان جهانی الصمود، ارتباط با برخی از این کشتی‌ها از جمله کشتی عمر المختار قطع شده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی از طریق بلندگو فعالان مستقر در ناوگان صمود را به دستگیری تهدید کردند که یکی از فعالان در واکنش به این تهدید گفت که ما در حال حمل شیر و دارو برای یک ماموریت بشردوستانه هستیم و شما مرتکب جنایت جنگی می‌شوید.

برخی از منابع خبری اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی اعضای روی دو کشتی آلما و سایروس را بازداشت کردند.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود تغییر مسیر به سمت بندر اشدود را صادر کرده است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره از روی کشتی "انس الشریف" گفت که همچنان در آب‌های سرزمینی و در فاصله حدود ۸۰ مایل دریایی از ساحل غزه هستیم.

وی افزود: پس از نزدیک شدن یک کشتی جنگی اسرائیلی، مجبور شدیم تلفن‌هایمان را رها کنیم.

