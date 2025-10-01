عضو پارلمان اروپا: توقیف شناورهای «صمود» توسط اسرائیل مجرمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو پارلمان اروپا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار داشت که توقیف شناورهای ناوگان «صمود» توسط نیروی دریایی اسرائیل غیرقانونی و یک اقدام مجرمانه است.
وی افزود: جامعه بینالمللی باید از ناوگان صمود محافظت میکرد، زیرا این ناوگان با هدف جلب توجه جهانیان راهی نوار غزه شده است.
این عضو پارلمان اروپا گفت که خشم شهروندان اروپایی نسبت به اسرائیل در حال افزایش است و توقف ناوگان صمود خشم اروپا نسبت به اسرائیل را افزایش خواهد داد.
ناوگان جهانی صمود لحظاتی قبل تأیید کرد که برخی از کشتیهای آن توسط نیروهای اسرائیلی توقیف شدهاند.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه نیز اعلام کرد که قایقهای رژیم صهیونیستی، کشتیهای ناوگان «صمود» را محاصره کردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای خبری، با نزدیک شدن کشتیهای اسرائیلی به ناوگان جهانی الصمود، ارتباط با برخی از این کشتیها از جمله کشتی عمر المختار قطع شده است.
از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی از طریق بلندگو فعالان مستقر در ناوگان صمود را به دستگیری تهدید کردند که یکی از فعالان در واکنش به این تهدید گفت: ما در حال حمل شیر و دارو برای یک ماموریت بشردوستانه هستیم و شما مرتکب جنایت جنگی میشوید.
برخی از منابع خبری نیز اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی اعضای روی دو کشتی آلما و سایروس را بازداشت کردند.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود فرمان تغییر مسیر به سمت بندر اشدود را صادر کرده است.
