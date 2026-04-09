بعثت مردم تهران در اربعین شهادت رهبر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین روز عروج ملکوتی قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، با مراسم باشکوه سوگواری در پایتخت در حال برگزاری است.

همزمان با این روز، از ساعت ۹ صبح، دسته‌جات عزاداری و هیئات مذهبی حرکت خود را از میدان جمهوری اسلامی تهران آغاز کرده و به سمت مکان مقابل محل شهادت امام شهید در خیابان کشور دوست (واقع در خیابان جمهوری) حرکت می کنند.

عزاداران و دلدادگان مکتب آن امام شهید در این مسیر با سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و برپایی مجالس روضه، به سوگواری و اعلام وفاداری به آرمان‌های آن قائد فقید خواهند پرداخت و این مراسم تا پاسی از امشب ادامه خواهد یافت.

تدابیر ترافیکی و امنیتی لازم توسط نیروی انتظامی و شهرداری تهران برای برگزاری هرچه بهتر این آیین سوگواری پیش‌بینی شده و از همه ظرفیت های فرهنگی و پشتیبانی شهر برای انجام هرچه بهتر این مراسم بهره گرفته شده است.