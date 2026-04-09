  1. سیاست
  2. انقلاب اسلامی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۲

به یاد مردی که به سنت الهی باور داشت؛

بعثت مردم تهران در اربعین شهادت رهبر ایران

چهلمین روز عروج ملکوتی قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، روز پنجشنبه با برگزاری مراسم باشکوه سوگواری در پایتخت در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین روز عروج ملکوتی قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، با مراسم باشکوه سوگواری در پایتخت در حال برگزاری است.

همزمان با این روز، از ساعت ۹ صبح، دسته‌جات عزاداری و هیئات مذهبی حرکت خود را از میدان جمهوری اسلامی تهران آغاز کرده و به سمت مکان مقابل محل شهادت امام شهید در خیابان کشور دوست (واقع در خیابان جمهوری) حرکت می کنند.

عزاداران و دلدادگان مکتب آن امام شهید در این مسیر با سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و برپایی مجالس روضه، به سوگواری و اعلام وفاداری به آرمان‌های آن قائد فقید خواهند پرداخت و این مراسم تا پاسی از امشب ادامه خواهد یافت.

تدابیر ترافیکی و امنیتی لازم توسط نیروی انتظامی و شهرداری تهران برای برگزاری هرچه بهتر این آیین سوگواری پیش‌بینی شده و از همه ظرفیت های فرهنگی و پشتیبانی شهر برای انجام هرچه بهتر این مراسم بهره گرفته شده است.

محسن صمیمی

    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      بهترین راه برای انتقام رهبر مظلوم تجهیز کردن موشکا به کلاهک هسته ای برای ایران مظلومه وقتو تلف نکنید چون دشمن داره آماده حمله سنگین میشه
      • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        کلاهک هسته ای حق مسلم ماست
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      14 7
      وقتی که بگیم بمب هسته ای باید بسازیم در اصل حمله بیگانه یعنی اسراییل و آمریکا را به کشور توجیه کردیم طبق فتوی رهبر فقید ساخت بمب اتمی حرام است و با نشر این گونه تفسیرها نباید حمله ظالمانه به کشور را برای حهانیان توجییه پذیر کنید .بمب هسته ای قبیح و کاربردش غیر اسلامی و انسانی است .
      • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        همین حرفا همین باورا آمریکا و اسرائیل و اروپارو پرو کرده باعث شده راحت رهبر و مقاماتو ترور کنن عین خیالشونم نباشه تازه تهدید به بمباران اتمی کنن ملتو دشمنت دین و پیغمبر سرش نمیشه حالا هی بگو سلاح هسته‌ای شرعی نیس متاسفم برا اینجور باورا که هنوز وجود داره
    • ناشناس IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      من خودم الان از اونجا میام ماشالا به این همه جمعیت ماشالا به مردم باشرف و با غیرت لعنت بر وطن فروش ببینید و کور بشید و بسوزید
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسراییل صهیونیست فقط با کلاهک‌ هسته ای نیست میشه از روی نقشه پاک میشه
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      در جنگ با دشمنی مثل اسراییل نامرد تروریست باید مثل خودش باشی به اینا رحم نباید کرد قدرت داشتن سلاح هسته ای که داریم چرا استفاده نمیکنیم

