به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین روز شهادت رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی و قائد امت مراسم اربعین ایشان در میدان امام خمینی(ره) همدان اغاز شد.
چهل روز از پرواز ابدی رهبر شهیدمان گذشت و مردم همدان امروز در مراسم اربعین رهبر شهید در خیابانها حاضر شده تا چهل روز دوری، چهل روز حسرت نبود ایشان را به سوگ بنشینند.
دشمن جنایتکار چهل روز پیش با به شهادت رساندن رهبر عزیزمان مردم ایران را سوگوار کرد و امروز مردم ولایتمدار همدان با در دست داشتن تصویری از شهید عزیزمان و شهدای مدرسه میناب به خیابانها امدند که یاداوری کنند این داغها هیچ گاه فراموش شدنی نیستند.
این دوری و این قصه تلخ نبودن رهبرمان و شهدای مدرسه شجره طبیه میناب هر دم تازه میشود و داغی است که هیچ گاه از خاطرهها پاک نمیشود اما شهادت قلهای است که تنها دلهای عاشق و جانهای بیقرار به آن دست مییابندو تجلی عشقی است که از مرزهای تن عبور کرده و در پهنای زمان و مکان گسترده میشود.
مردم امروز در مراسم چهلم رهبر انقلاب به خیابانها آمدند تا بگویند همچون رهبر شهیدمان با قامتی استوار برای پاسداری از شرف، وطن و دینشان در برابرِ ظلم ایستاده اند و جان خود را نثار کردند.
