به گزارش خبرگزاری مهر، خداخواست زارعی در مورد آخرین وضعیت شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه گاز گفت: در 7 ماهه نخست امسال، کلیه نقاط شناسایی شده از خطوط لوله و یا تأسیسات تقویت فشار گاز مورد بازدید و یا تعویض و یا تعمیر لوله قرار گرفته اند و سیستم کاملاً در حال بهره برداری می باشد.



سرپرست منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران، گفت: در این مدت خطوط لوله اصلی منطقه به طول سه هزار و 59 کیلومتر با انواع پیگ های تمیز کننده مغناطیسی و یا هوشمند پیگرانی شده که اقطار بیشتر این خطوط لوله گاز 56 اینچ بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت تعداد 8 تأسیسات تقویت فشار گاز در سطح منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران، اعلام کرد: تأسیسات تقویت فشار گاز فراشبند 2، 3 و 10 با 13 واحد توربوکمپرسور، تأسیسات تقویت فشار گاز نورآباد با 8 واحد توربو کمپرسور، تأسیسات تقویت فشار خاوران با 5 واحد توربوکمپرسور، تأسیسات تقویت فشار گاز خنج با 3 واحد توربوکمپرسور و تأسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر با 4 واحد توربوکمپرسور در مدار بهره برداری قرار دارند.

