اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برآورد تولید ۱۴.۱ میلیون تن گندم در سال جاری، از برنامه‌ریزی ویژه دولت برای تسویه باقی‌مانده مطالبات کشاورزان خبر داد و تأکید کرد که پرداخت‌ها تا پایان شهریورماه شتاب خواهد گرفت.

فتحی با اشاره به فرآیند دقیق آمارگیری در وزارت جهاد کشاورزی که از مراکز خدمات کشاورزی آغاز و به ستاد وزارتخانه ختم می‌شود، اظهار کرد: این عدد، برآورد واقعی از میزان تحقق کشت این محصول استراتژیک است. تا هفته گذشته بیش از ۸.۵ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و پیش‌بینی شده است مجموع خرید تضمینی دولت به حدود ۱۰ میلیون تن برسد.

مصرف گندم در دامداری‌ها و مرغداری‌ها

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره سرنوشت باقی گندم تولیدی کشور، توضیح داد: بخشی از گندم تولیدی، معادل حدود ۱.۶ میلیون تن، به عنوان بذر خودمصرفی در اختیار کشاورزان است و در چرخه خرید دولتی قرار نمی‌گیرد. همچنین بخشی از گندم به مصرف خوراک دام و طیور می‌رسد که امسال به دلیل پیشی گرفتن قیمت جو از گندم، شاهد افزایش مصرف در این بخش بوده‌ایم؛ در سال‌های گذشته حدود ۵۰۰ هزار تن گندم به مصرف دام و طیور می‌رسید و امسال برآورد می‌شود این عدد، حدود ۹۰۰ هزار تن باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد: قسمتی در انبارهای خود کشاورزان باقی مانده که علت اصلی برمی‌گردد به عدم پرداخت پول کشاورزان و ما شرمنده آنها هستیم. طبیعتاً وظیفه خود می‌دانیم دستمزد و حق‌الزحمه آنها را در قبال زحمتی که کشیده و محصولی که تحویل دولت داده‌اند به فوریت پرداخت کنیم. ولی به دلیل شرایطی که کشور در آن قرار دارد و برای تولیدکنندگان کاملا ملموس است و همراهی می‌کنند، ما اظهار شرمندگی می‌کنیم.

فتحی با تاکید بر اینکه پیگیر جدی این موضوع هستیم، تصریح کرد: رئیس‌جمهور پیگیر مطالبات کشاورزان هستند که معوقات مربوط به حوزه گندم زودتر پرداخت شود.

پرداخت مطالبات معوق گندم‌کاران تا پایان شهریور

این مسئول دولتی در ادامه سخنان خود از پرداخت مطالبات تا پایان شهریور خبر داد و گفت: بر اساس قول مساعدی که از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده شده قرار است کارسازی شود و مبلغ خوبی مجدداً پرداخت کنند.

فتحی با بیان اینکه ولی این امر از شرمندگی ما کم نخواهد کرد، ادامه داد: طبیعتاً کشاورز انتظار دارد به پول حاصل از فروش گندم خود هرچه زودتر برسد. در این حوزه با توجه به شرایطی که کشور دارد و درآمدی که به اصطلاح باید ایجاد می‌شد از محلی که در قانون بودجه دیده شده بود و حاصل نشد، بناست از محل‌های دیگر تامین و پرداخت شود تا دین ما به کشاورزان ادا شود.

مبارزه با قاچاق محصول استراتژیک

آیا گندمی که در حال حاضر به مصرف دام می‌رسد به لحاظ کیفی در حد علوفه است؟ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش گفت: به مصرف دام رسیدن گندم امری غیرعادی نیست؛ به طوری که در حال حاضر مجوز واردات گندم دامی هم گرفته شده است. به اصطلاح قرار است به جای جو وارد و به مصرف دام و طیور کشور برسد. طبیعتاً کیفیت این گندم، از گندمی که به مصارف انسانی می‌رسد پایین‌تر است. آنچه در طول سالیان گذشته برای مصارف دام و طیور در نظر گرفته می‌شده، گندم کیفی نبوده و در حال حاضر هم گندم مصرفی دام محصول کیفی نیست.

فتحی اظهار کرد: عمده گندم کیفی که به اصطلاح به فروش نرفته و تحویل مراکز سیلوی دولت نشده در انبارهای خود کشاورزان ذخیره شده و اطمینان دارم با پرداخت‌هایی که انجام خواهد شد آنها هم تحویل دولت می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به شایعات خروج گندم از مرزها تأکید کرد: تا زمانی که اختلاف قیمت میان داخل و خارج از مرزها، وجود داشته باشد انگیزه برای قاچاق نیز وجود خواهد داشت.

فتحی اظهار کرد: همکاران ما در بخش‌های نظارتی با جدیت در حال تلاش برای جلوگیری از خروج محصول هستند، اما راهکار اساسی، اصلاح دستورالعمل‌ها و یکسان‌سازی قیمت‌ها است تا انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نماند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه قیمت‌گذاری گندم، اظهار کرد: خوشبختانه امسال اتفاقات مثبتی در حوزه قیمت‌گذاری گندم رخ داد و با پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری ناعادلانه، تلاش شد تا منافع تولیدکنندگان در اولویت قرار گیرد.