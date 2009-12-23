ابداع درخت کریسمس الکتریکی به یاد نیکولا تسلا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیزیکدانان متعصب سال جدید میلادی را در زیر درخت کریسمس تسلایی آغاز خواهند کرد. این درخت الکتریکی رنگارنگ از اتصال 9 متری از اتصال میله ای گردان به یک مبدل تسلا به وجود آمده است.

پیتر تران سازنده این درخت برای ثبت تصویری که در ادامه مشاهده می شود در حدود 500 هزار ولت انرژی الکتریکی را مورد استفاده قرار داده است. وی تا کنون با استفاده از مبدل تسلا ماجراجویی های زیادی انجام داده است.

تران با استفاده از ابزارهای تخصصی علمی مانند میله ماهی گیری، انرژی الکتریکی و یک دوربین عکاسی نیکون D300 این درخت را که در حالت عادی چندان رنگارنگ به نظر نمی رسد، خلق کرده است. حالات متنوع رنگارنگ در این تصویر به واسطه تغییر دادن میله گردان و تغییر ولتاز انرژی به وجود آمده است.

در صورتی که فردی در هنگام ثبت این تصویر از کنار این درخت کریسمس تسلایی عبور می کرد هرگز نمی توانست چنین تصویری را مشاهده کند و تنها قادر به دیدن جرقه های شدید مبدل به مدت دو دقیقه می بود.

تران با استفاده از خاموش و روشن کردن فیلترهای رنگی دوربین از رنگ سبز تا زرد و قرمز توانسته است این تصویر رنگارنگ را از درخت تسلایی خود به ثبت برساند.