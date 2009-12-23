زیارت عاشورا ؛ آموزه عزت و ایستادگی در برابر ظلم

درباره زیارت حضرت سیدالشهدا روایات فراوانى وجود دارد. در خصوص زیارت عاشوراى معروف، احادیث متعددى از امام باقر و امام صادق نقل شده است. امام باقر (ع) این زیارت را به یکى از اصحابش به نام "علقمة بن محمد حضرى" آموزش داده است.

تأمل و تعمق در آنچه طی زیارت عاشورا آمده و خواننده آن را بیان می کند .

تقویت روحیه محبت به اهل بیت

یکی از ارزشها و دستاوردهای خواندن زیارت عاشورا ایجاد پیوند معنوى با خاندان عصمت و طهارت است .

این محبت موجب مى‏شود ، با فضایل بزرگان دین بیشتر آشنا شده، الگو قرار گرفته در جهت همسویى فکرى و عملى با آنان بکوشد، چنان که در قسمتى از زیارت، از خدا مى‏خواهد زندگى و مرگ را یکسره مانند آنان قرار دهد: "اللهم اجعل محیاى محیا محمد و آل محمد و مماتى ممات محمد و آل محمد."

ایجاد روحیه ظلم ستیزى

اعلام برائت و نفرت از ستمگران و ابراز محبت به پیروان حق و دوستان خاندان عصمت که در متن زیارت عاشورا مکرر آمده، پایه‏هاى ایمان خود را مستحکم مى‏کند. مؤمن واقعی از ستمگر، نفرت و انزجار آشکارى دارد و با مظلوم و جبهه حق، اعلام همراهى مى‏کند: "یا ابا عبدالله! انى سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم."

دورى از انحراف

در این زیارت، ریشه‏هاى ظلم هدف قرار مى‏گیرند: "فلعن الله امةً اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت و لعن الله امة دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التى رتبکم الله فیها." این ظلم، یک حلقه از حلقه‏هاى ستمى است که با انحراف مسیر اصیل خلافت آغاز شد.

ایثار و فداکارى در راه خدا و احیاى مکتب و راه و هدف خاندان عصمت از دیگر دستاوردهای توجه به مفاهیم زیارت عاشورا هستند .