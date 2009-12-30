تنش در کابینه رژیم صهیونیستی بدلیل مذاکرات سازش با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، تنش در داخل کابینه رژیم اسرائیل درباره میانجیگری ترکیه در مذاکرات صلح با سوریه تبدیل به یک بحران شده است.

به نوشته این روزنامه، مقامات رژیم صهیونیستی درباره اینکه چه کسی باید در مذاکرات تل آویو با دمشق میانجیگری کند اتفاق نظر ندارند. پیشتر برخی مقامات صهیونیستی از میانجیگری فرانسه در این مذاکرات سخن رانده بودند.

در این میان حزب کار به رهبری "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و چند وزیر دیگر کابینه این رژیم خواستار ادامه میانجیگری ترکیه در این مذاکرات است اما گروه دیگر که رهبری آنها به دست "اویگدور لیبرمن" وزیر خارجه است به شدت مخالف هرگونه میانجیگری هستند.

حریت در ادامه می نویسد : در حقیقت هم اکنون اختلاف دیگری میان نتانیاهو و لیبرمن، نخست وزیر و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، ایجاد شده زیرا نتانیاهو تا کنون صحبتی درباره حذف میانجی از مذاکرات صلح با سوریه نکرده و حتی با توجه به روابط خوب تل آویو با پاریس ممکن است فرانسه جای ترکیه را در این میان بگیرد اما لیبرمن به شدت با هر گونه میانجیگری در مذاکرات صلح با سوریه مخالف است.

در همین رابطه در تاریخ 28 آذرماه سال جاری منابع صهیونیست مدعی نامه جدید رئیس جمهور سوریه به نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی در زمینه از سرگیری مذاکرات سازش با میانجیگری آمریکا شدند.

بنا بر ادعای روزنامه یدیعوت آحارونوت، "بشار اسد" در این نامه جدید که به دست "بنیامین نتانیاهو" رسیده است، خواستار از سرگیری مذاکرات سازش دمشق- تل آویو با میانجیگری واشنگتن شده است.

با وجود اینکه ارائه این پیشنهاد توسط اسد دور از ذهن به نظر می رسد، اما این روزنامه خبر خود را به استناد اظهارات یک منبع سیاسی بلندپایه صهیونیست منتشر کرده است.

بر این اساس، با توجه به تحولات اخیر خاورمیانه، سوریه و رژیم اسرائیل وساطت آمریکا در مذاکرات سازش را نسبت به فرانسه و ترکیه ترجیح می دهند.

این منابع با اشاره به سفر "فرد هاب" مشاور "جرج میچل" (فرستاده آمریکا در خاورمیانه) در روزهای آتی به سوریه، این سفر را در راستای افزایش تلاش های دمشق در زمینه از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم اسرائیل به میانجیگری آمریکا تعبیر می کنند.