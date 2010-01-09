20 میلیون کارت بانکی اسیر اولین معضل انفورماتیکی سال2010

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از کاربران رایانه ها هنوز "باگ (گیر) انفورماتیکی هزاره سوم" را به خاطر می آورند.

در آستانه آغاز هزاره سوم کارشناسان انفورماتیکی هشدار دادند که این خطای کشنده در نیمه شب ورود به سال 2000 می تواند به تمام سیستمهای انفورماتیکی در دنیا آسیب برساند و انسان هزاره سوم را به عصر حجر باز گرداند.

خوشبختانه این اتفاق جهانی رخ نداد و کاربران ICT توانستند که به استفاده خود از رایانه ها ادامه دهند. اکنون به نظر می رسد این باگ انفورماتیکی با 10 سال تاخیر و با به پایان رسیدن اولین دهه قرن 21 خود را نشان داده و به بخش کارتهای بانکی و کارتهای اعتباری آسیب رسانده است. به طوری که از آغاز سال 2010 در آلمان تعداد زیادی از عملکردهای بد مربوط به تراشه های کارتهای اعتباری و کارتهای عابر بانک ایجاد شده و به تدریج در حال وارد کردن یک ضربه مهلک به سیستم بانکداری این کشور است.

این باگ تاریخ اعتبار کارتها را تغییر می دهد و به این ترتیب خواندن تراشه این کارتها توسط دستگاههای کارت خوان و عابربانک غیر ممکن می شود. به طوری که مشتریان قادر نیستند با کارت اعتباری و یا کارت بانکی خود از فروشگاهها خرید کرده و یا از عابر بانک پول نقد دریافت کنند.

براساس گزارش پی سی وورد، تاکنون حدود 20 میلیون کارت بانکی و 5/3 میلیون کارت اعتباری توسط این باگ که در نرم افزار مرتبط با روند تاریخ اعتبار کارتها ایجاد شده است به این مشکل دچار شده اند.